Usturoiul este nelipsit din numeroase rețete, dar dincolo de aroma pe care o aduce preparatelor, consumul regulat ar putea avea și efecte benefice asupra organismului. De la reducerea inflamației și a stresului oxidativ până la susținerea sănătății intestinale și cardiovasculare, usturoiul conține compuși care au fost asociați cu mai multe beneficii pentru sănătate, potrivit Martha Stewart.

Două dieteticiene, Laura Bishop-Simo, dieteticiană înregistrată la Ohio State University Wexner Medical Center, și Jessica Zinn, dieteticiană la Lenox Hill Hospital din cadrul Northwell, explică ce se întâmplă în organism atunci când consumăm usturoi în mod regulat.

Poate contribui la reducerea inflamației

Consumul regulat de usturoi poate ajuta la gestionarea inflamației. Efectul este asociat cu compușii organosulfurați pe care îi conține, printre care alicina, aliina, disulfura de dialil, ajoena și S-alil-L-cisteina, explică Laura Bishop-Simo.

„Acești compuși acționează prin limitarea producției de molecule implicate în procesele inflamatorii. De asemenea, inhibă exprimarea citokinelor proinflamatorii, proteine de semnalizare implicate în inflamație, asociate cu afecțiuni precum bolile cardiovasculare, cancerul și osteoartrita”, explică Laura Bishop-Simo.

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Usturoiul ajută organismul să lupte împotriva stresului oxidativ

Compușii antiinflamatori din usturoi au și proprietăți antioxidante, ceea ce înseamnă că pot contribui la combaterea stresului oxidativ.

Pe termen lung, stresul oxidativ poate favoriza apariția unor boli cronice, inclusiv boli de inimă, diabet de tip 2 și cancer.

Un detaliu important ține de modul în care pregătim usturoiul.

„Atunci când usturoiul este zdrobit sau tocat și lăsat să stea timp de cinci până la 10 minute înainte de gătire, enzima alinază din usturoi este activată”, explică Jessica Zinn.

Poate susține sănătatea intestinului

Usturoiul este bogat în prebiotice, substanțe care contribuie la hrănirea bacteriilor intestinale și pot susține echilibrul microbiomului.

„Usturoiul este bogat în prebiotice, care ajută la hrănirea bacteriilor intestinale pentru a produce probiotice și a îmbunătăți echilibrul microbiomului”, explică Jessica Zinn.

Alicina din usturoi poate contribui, de asemenea, la susținerea barierei intestinale, adică a mucoasei care permite absorbția nutrienților și împiedică pătrunderea unor compuși nocivi.

Usturoiul poate proteja creierul

Inflamația și stresul oxidativ pot afecta în timp sănătatea creierului. Alicina din usturoi are efecte neuroprotectoare, asociate cu reducerea inflamației și a stresului oxidativ.

Acest lucru ar putea contribui la susținerea funcțiilor cognitive și face din usturoi un aliment care poate fi inclus într-o alimentație orientată spre sănătatea creierului.

Poate fi benefic pentru inimă

Aceleași mecanisme prin care usturoiul contribuie la reducerea inflamației și a stresului oxidativ pot avea efecte favorabile și asupra sănătății cardiovasculare.

În plus, alicina poate contribui la scăderea nivelului trigliceridelor și al colesterolului LDL, cunoscut drept „colesterolul rău”. Nivelurile ridicate ale acestora pot favoriza formarea blocajelor la nivelul arterelor și, implicit, apariția bolilor cardiovasculare.

Cât usturoi este recomandat pe zi

„Pentru beneficii optime, consumați unul până la doi căței de usturoi pe zi”, recomandă Jessica Zinn.

Cățelul poate fi mai întâi tocat pentru a favoriza eliberarea alicinei și apoi consumat crud sau gătit.

Totuși, mai mult nu înseamnă neapărat mai bine. Consumul unei cantități mari de usturoi poate provoca disconfort digestiv, respirație urât mirositoare, miros corporal neplăcut sau iritații ale tractului digestiv. Problemele sunt mai probabile în cazul persoanelor sensibile la usturoi sau atunci când acesta este consumat crud.

„Un consum mai mare de usturoi poate interacționa, de asemenea, cu anumite medicamente, precum anticoagulantele și contraceptivele”, avertizează Laura Bishop-Simo.

Din acest motiv, persoanele care intenționează să își crească semnificativ aportul de usturoi ar trebui să discute în prealabil cu medicul.

Aportul de usturoi poate necesita limitare și în cazul persoanelor diagnosticate cu hipotensiune arterială sau tulburări de coagulare, precum și în cazul celor alergice la usturoi sau care urmează o dietă low-FODMAP, în care usturoiul este exclus.

Cum este cel mai bine să mănânci usturoiul

„Gătitul cu usturoi ca ingredient de condimentare este cel mai bun mod de a-l include în alimentație”, spune Jessica Zinn.

Usturoiul poate fi adăugat, de exemplu, atunci când sotăm legume în ulei de măsline sau în supe și tocănițe. Alte variante sunt usturoiul confiat, pesto-ul, diverse sosuri și hummus, piureul de cartofi cu usturoi sau preparatele pe bază de castraveți cu usturoi și ghimbir.

Important este ca usturoiul să fie privit ca parte a unei alimentații variate, nu ca un tratament în sine. Beneficiile descrise de experți sunt legate de consumul alimentar și de compușii pe care îi conține, iar persoanele care iau medicamente sau au anumite afecțiuni ar trebui să țină cont de posibilele interacțiuni și contraindicații.