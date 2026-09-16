Criză de zilieri în Dealu Mare / Viile sunt pline de struguri, dar tot mai puțini oameni vin la cules: ”Le oferim 200 de lei pe zi și au de cules 400 de kilograme”

În podgoria Dealu Mare, sezonul culesului a început mai devreme în acest an, pe fondul temperaturilor ridicate care au grăbit coacerea strugurilor. Viile sunt încărcate, iar producțiile estimate sunt printre cele mai bune din ultimii cinci ani. Problema este însă cine îi va culege: viticultorii spun că găsesc tot mai greu zilieri, iar în unele plantații recoltarea a fost oprită din lipsă de oameni, potrivit Observatorul Prahovean.

La Valea Călugărească, culesul strugurilor a fost blocat în anumite zile din cauza lipsei forței de muncă. La Ceptura, situația este ceva mai bună, însă și aici cei care lucrează în vii spun că majoritatea zilierilor sunt persoane mai în vârstă.

Producții de până la 16 tone la hectar, dar prea puțini oameni la cules

În funcție de vârsta plantației și de modul în care a fost îngrijită, producțiile estimate în Dealu Mare ajung la aproximativ 6-16 tone de struguri la hectar.

La Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească, recoltarea a fost îngreunată de lipsa zilierilor. Potrivit reprezentanților institutului, în săptămâna anterioară au fost zile în care la cules au venit doar șapte-opt oameni, iar într-una dintre zile nu s-a prezentat niciun lucrător. Institutul are aproximativ 50 de hectare de vie.

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Marian Ion, director adjunct al institutului, spune că problema a devenit tot mai greu de gestionat. Instituția oferă 200 de lei pe zi pentru munca la cules, în condițiile în care un zilier are de recoltat aproximativ 400 de kilograme de struguri.

„E tot mai dificil să găsim oameni pentru cules. Noi le oferim 200 de lei pe zi și au de cules 400 de kilograme pe zi. Din păcate, dacă în prima zi s-au prezentat 16, la cules au rămas doar 7”, a declarat Marian Ion, potrivit Observatorul Prahovean.

Situația s-a complicat și mai mult în zilele de sărbătoare, când institutul nu a avut niciun zilier la cules.

Reprezentantul institutului spune că o parte dintre cei interesați de muncă solicită plata „la negru”, ceea ce nu este posibil în condițiile legale de angajare a zilierilor. În cazul în care problema nu va fi rezolvată, angajații institutului ar putea ajunge să participe ei înșiși la recoltare.

„Cred că va trebui să ieșim noi la cules, angajații institutului, dacă nu reușim să găsim zilieri”, a spus Marian Ion.

La Ceptura, 32 de oameni au venit la cules

Într-o altă plantație din Dealu Mare, la Ceptura, lucrurile stau ceva mai bine. La via Cris-Tim, care se întinde pe aproximativ 40 de hectare, culesul a început cu o săptămână mai devreme, iar într-una dintre zile au venit 32 de zilieri încă de dimineață.

Și aici, însă, cei mai mulți lucrători sunt persoane mai în vârstă și provin din localitățile din apropiere. Plata este de 140 de lei pe zi, iar muncitorii pot ajunge să culeagă până la 200 de găleți de struguri. Pentru a-i atrage pe oameni, angajatorul oferă și masă caldă, precum și transport gratuit.

Nicolae Sultana, viticultor, spune că pentru soiurile roșii și albe sunt estimate producții de 13-14 tone la hectar. Deși a reușit să găsească zilieri din localitate, numărul lor este insuficient pentru ritmul în care trebuie făcută recoltarea.

Potrivit acestuia, ar fi nevoie de aproximativ două ori mai mulți oameni. Plata este de 140 de lei pe zi, iar muncitorii beneficiază de transport gratuit și masă caldă. Sâmbăta primesc și un pachet cu alimente.

„Sunt din ce în ce mai puțini tineri care vor să muncească”, spune viticultorul. Acesta indică, printre posibilele cauze, și existența ajutoarelor sociale acordate în unele localități.

„Tinerii nu vor să muncească. Noi, ăștia mai bătrâni, muncim”

Printre oamenii care au venit la cules se numără și Maria, în vârstă de 65 de ani, din Colceag. Femeia spune că muncește pentru că nu are pensie și că, în timp ce oamenii mai în vârstă încă vin la muncă, tinerii sunt tot mai puțin interesați de astfel de activități.

„Tinerii nu vor să muncească. Noi, ăștia mai bătrâni, muncim”, a spus femeia.

Diferențele dintre plantații arată că problema nu se manifestă peste tot în aceeași măsură. Unele vii reușesc să strângă suficienți oameni pentru recoltare, în timp ce altele întâmpină dificultăți serioase chiar în mijlocul sezonului.