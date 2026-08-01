Criza climatică și degradarea accelerată a ecosistemelor reprezintă un risc tot mai mare pentru stabilitatea financiară a Europei, avertizează Frank Elderson, membru al Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene (BCE). Oficialul susține că impactul schimbărilor climatice nu mai este doar o problemă de mediu, ci una care poate afecta direct economia, sistemul bancar și stabilitatea prețurilor.

Într-un interviu acordat publicației The Guardian, Elderson a explicat că BCE își intensifică analiza riscurilor generate de deteriorarea așa-numitelor „servicii ecosistemice”, procesele naturale de care depind numeroase activități economice.

„Aceste servicii nu sunt stabile, ci se află într-un declin rapid. De aceea vorbim despre criza climatică și criza naturii. Înțelegând această dependență și expunerea băncilor, concluzia este că subiectul este relevant”, a declarat oficialul BCE.

Incendiile și fenomenele extreme cresc costurile economice

Declarațiile vin într-un context în care mai multe regiuni din Franța și Spania sunt afectate de incendii de vegetație alimentate de temperaturi record. Pe lângă pierderile de vieți omenești și distrugerile materiale, astfel de dezastre generează costuri economice semnificative.

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Potrivit lui Elderson, frecvența tot mai mare a fenomenelor meteorologice extreme provocate de încălzirea globală reprezintă un risc real pentru stabilitatea financiară. În același timp, evaluarea efectelor degradării naturii este mai dificilă decât în cazul unui singur eveniment extrem, deoarece economia depinde de numeroase servicii furnizate de ecosisteme.

Ce sunt serviciile ecosistemice

Serviciile ecosistemice includ toate beneficiile pe care oamenii și economia le obțin din natură. Apa, de exemplu, este folosită ca materie primă, sursă de energie prin hidrocentrale și cale de transport, dar reprezintă și habitat pentru speciile marine esențiale producției alimentare și pentru activitățile recreative.

În opinia oficialului BCE, degradarea acestor resurse poate afecta creditarea, creșterea economică, inflația și, pe termen lung, stabilitatea sistemului financiar.

„Dacă distrugi natura, distrugi fundamentul de care depind economiile noastre. Nu este un exercițiu de tip «iubitorii copacilor». Este economie pură. Este stabilitate financiară și stabilitate a prețurilor”, a spus Elderson.

BCE pregătește o analiză privind riscurile pentru bănci

În calitate de autoritate de supraveghere a celor mai mari bănci din Europa, BCE derulează un program prin care încearcă să înțeleagă modul în care degradarea ecosistemelor poate genera pierderi pentru sectorul bancar.

Instituția intenționează să publice până la sfârșitul acestui an o analiză privind felul în care deteriorarea ecosistemelor s-ar putea transforma în pierderi de credite pentru băncile din zona euro.

Europa continuă agenda climatică în sectorul financiar

Frank Elderson a fost unul dintre inițiatorii Network for Greening the Financial System (NGFS), rețeaua internațională a băncilor centrale și autorităților de supraveghere care promovează integrarea riscurilor climatice în sistemul financiar.

Inițiativele privind finanțarea verde au întâmpinat însă opoziție în Statele Unite. După revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, SUA s-au retras din NGFS, lăsând Europa în poziția de lider în evaluarea riscurilor climatice pentru sectorul financiar.

În ciuda contextului politic, Elderson afirmă că băncile europene sunt conștiente că riscurile climatice și cele legate de degradarea naturii nu mai pot fi ignorate.

„Mi-ar fi foarte greu să găsesc o bancă în Europa care să spună sincer că aceste riscuri nu sunt relevante. Cred că acel moment a trecut”, a concluzionat oficialul BCE.