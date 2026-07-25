Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. Și desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facembatch cooking.Iată ce vă propunem pentru următoarele 7 zile.

Luni 27 iulie

Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.

La prânz pregătim o porție de somon cu piure de cartof dulce și sparanghel verde în sos de unt și lămâie.

La cină, paste cu ciuperci și bacon.

Marți 28 iulie

La micul dejun testăm un compot de caise sau piersici.

La prânz pregătim supă de roșii cu găluște de griș.

Seara, salată cu năut, roșii, brânză de burduf și srdei copt.

Miercuri 29 iulie

Facem un shake din chia și lapte vegetal, plus câteva fructe și curmale.

Pentru prânz, tocană de pipote și inimi cu mămăligă.

Și pe seară, o salată cu pepene roșu și brânză de capră.

Joi 30 iulie

La micul dejun, o porție de plăcintă cu mere sau vișine.

La masa de prânz, chiftele cu sos de muștar și castraveți covăsiți la soare.

Iar seara, roșii umplute cu quinoua și legume.

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Vineri 31 iulie

Pentru micul dejun, un sandwich cu brânză cottage și avocado.

La prânz pui sau creveți saganaki.

Iar pe seară, supă de legume și varză proaspătă.

Sâmbătă 1 august

Dimineață începem cu o prăjitură „tăvălită” în fulgi de cocos și fructe.

La prânz, facem un prânz mexican cu tacos al pastor. Merge cu bere sau o sangria.

Iar seara, preparăm o salată cu somon afumat, cartofi, măsline, ceapă și maioneză.

Duminică 2 august

Pentru dimineață, o fritatta sua omletă cu ceapă și ardei.

La prânz, friptură de miel în stil grecesc fresh cu mâncare de păstăi.

Iar pentru seară, bruschette cu roșii, busuioc și usturoi.

Dacă vrem înghețată, variantele de casă, cu fructe, tip sorbet sunt cele mai bune și sănătoase.

Rețetele le găsiți pe G4Food.ro.