Un ingredient din dressinguri, înghețată și produse fără gluten, asociat cu inflamația intestinală într-un studiu. Ce au descoperit cercetătorii

Guma xantan, un aditiv alimentar folosit pentru a îngroșa, stabiliza sau modifica textura unor produse precum dressingurile, înghețata, iaurturile, prăjiturile, sosurile și pastele fără gluten, ar putea afecta sănătatea intestinului, sugerează un studiu realizat în Brazilia.

Potrivit studiului realizat de cercetători de la Universitatea Federală din São Paulo (UNIFESP), din Brazilia, și publicat în revista PLOS One, consumul cronic de gumă xantan a fost asociat cu inflamație la nivelul colonului și cu modificări ale microbiotei intestinale într-un experiment realizat pe șobolani, potrivit News Medical.

Ce este guma xantan și unde o găsim

Guma xantan este unul dintre aditivii folosiți frecvent de industria alimentară pentru a modifica consistența produselor. Are proprietăți de îngroșare, stabilizare și gelifiere și poate fi întâlnită în înghețată, iaurturi, prăjituri, sosuri și produse fără gluten.

Este folosită și ca agent de îngroșare pentru unele băuturi și lichide destinate persoanelor cu disfagie, adică dificultăți de înghițire.

În același timp, cercetătoarea Alessandra Rischiteli atrage atenția că guma xantan poate apărea și în alimente ultraprocesate, suplimente și shake-uri proteice.

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Studiul a urmărit efectele consumului timp de zece săptămâni

Cercetătorii de la Universitatea Federală din São Paulo (UNIFESP) au analizat efectele consumului cronic de gumă xantan asupra intestinului într-un experiment realizat pe șobolani.

Animalele au primit diferite doze ale aditivului, timp de zece săptămâni. Potrivit cercetătorilor, toate nivelurile de expunere au fost asociate cu semne de inflamație la nivelul colonului.

Procesul inflamator a fost mai intens în cazul animalelor care au primit doze medii și mari de gumă xantan.

Analizele au arătat o prezență mai mare a celulelor implicate în răspunsul imun la nivelul peretelui intestinal, iar testele au indicat modificări ale barierei intestinale.

Ce se întâmplă cu bariera intestinală

Una dintre modificările observate de cercetători a fost legată de Claudin-2, o proteină implicată în reglarea permeabilității dintre celulele intestinale.

„Guma xantan este reactivă și deschide bariera intestinală, modificând o proteină, Claudin-2, responsabilă de reglarea permeabilității dintre celulele intestinale, ceea ce declanșează o cascadă inflamatorie”, a explicat Alessandra Rischiteli.

Cercetătorii au observat și o creștere a markerilor proinflamatori IL-1β și TNF-α, care au susținut prezența unui răspuns inflamator.

Potrivit cercetătoarei, creșterea expresiei Claudin-2 la nivelul epiteliului intestinal poate indica pierderea integrității barierei intestinale.

Microbiomul s-a modificat, deși diversitatea bacteriilor a rămas relativ stabilă

Consumul cronic de gumă xantan nu a produs modificări semnificative ale diversității generale a bacteriilor intestinale. Cu toate acestea, cercetătorii au observat schimbări în echilibrul microbiotei.

În special, a crescut prezența bacteriilor din încrengătura Elusimicrobiota, o modificare pe care autorii studiului o asociază cu o stare de disbioză și cu procese inflamatorii.

„Această modificare indică o stare de disbioză, chiar și fără schimbări majore ale grupurilor bacteriene dominante”, a explicat Rischiteli.

Ce legătură are cu cazurile de enterocolită la prematuri

Rezultatele studiului ar putea contribui și la explicarea unor observații anterioare legate de utilizarea gumelor de îngroșare pe bază de gumă xantan la nou-născuții prematuri.

În Statele Unite, au fost raportate cazuri de enterocolită necrozantă la prematuri care au consumat formule îngroșate cu acest aditiv. Potrivit materialului citat, în 2012, 22 de nou-născuți au dezvoltat inflamație intestinală care a dus la moartea țesutului intestinal, iar cel puțin trei au murit.

„Până atunci, legătura dintre guma xantan și boala la sugari era doar o ipoteză clinică sau o observație empirică. Acest studiu pe șobolani a demonstrat cauzalitatea, adică faptul că guma xantan provoacă inflamație”, a declarat Claudia Oller, profesoară la UNIFESP și coordonatoarea studiului.

Cercetătorii nu spun că trebuie să renunțăm la toate produsele care conțin gumă xantan

Autoarea studiului subliniază că rezultatele nu trebuie interpretate ca un motiv pentru eliminarea automată a tuturor alimentelor care conțin acest aditiv.

„Nu este vorba despre demonizarea gumei xantan. Este posibil ca utilizarea ocazională, în cantități mici, ca aditiv, să nu dăuneze sănătății. Îngrijorarea este legată de consumul zilnic și de efectul cumulativ al agentului de îngroșare”, a explicat Alessandra Rischiteli, nutriționist și specialist în tulburări de deglutiție, care a realizat studiul.

Pentru persoanele cu disfagie care depind de agenți de îngroșare pentru a se putea alimenta și hidrata, cercetătoarea nu recomandă pur și simplu renunțarea la aceștia. În cazul în care nu pot fi tolerate alternative naturale, precum amidonul de porumb, ea recomandă monitorizarea sănătății intestinale și adoptarea unor strategii de susținere a acestuia, inclusiv utilizarea probioticelor.