Prima ediție a festivalului independent Gastronomica Sighişoara a debutat vineri, în Cetatea Medievală, cu un concept diferit de evenimentele clasice de tip street-food. Timp de trei zile, turiștii și localnicii sunt invitați să descopere preparate inspirate din gastronomia Transilvaniei, într-un circuit care îi poartă prin opt restaurante partenere.

Organizatorii propun, astfel, o experiență care combină gastronomia cu patrimoniul și arhitectura orașului, sub ideea de „slow travel”: vizitatorii să nu parcurgă Sighișoara în grabă, ci să petreacă mai mult timp în Cetate.

„Ne dorim ca Sighişoara să fie vizitată mai lent”

La deschiderea festivalului, primarul municipiului Sighișoara, Ioan Iulian Sîrbu, a salutat inițiativa comunității locale și a arătat că municipalitatea va sprijini evenimentele care pun în valoare potențialul turistic și cultural al orașului.

„Mă bucur foarte mult când văd implicarea reală din partea comunității. (…) Mă bucur că, la un interval atât de scurt de la Festivalul Sighişoara Medievală, aceştia au şi lansat un nou eveniment care se doreşte a fi tradiţie în Sighişoara, de două ori pe an, astfel încât Sighişoara, pe lângă arhitectură, pe lângă tot ceea ce este frumos şi ce ne oferă clădirile şi patrimoniul cultural, vom putea şi gusta anumite preparate, anumite lucruri mai deosebite. (…) Cred că astfel de evenimente ajută Sighişoara atât din punct de vedere turistic, cât şi local”, a declarat Ioan Iulian Sîrbu.

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Co-fondatorul festivalului, bucătarul Robert Birtalan, spune că obiectivul principal este ca turiștii să descopere orașul într-un ritm mai lent, acordând timp atât gastronomiei, cât și arhitecturii.

„Ne dorim un singur lucru, unul, dar mare: ne dorim ca Sighişoara să fie vizitată mai lent, astfel ca oaspeţii care trec pragul oraşului să stea mai mult, să se bucure într-adevăr şi de gastronomie, şi de arhitectură, şi de tot sentimentul ăsta pe care poate să-l ofere Sighişoara, mai ales în perioada de toamnă. Împreună cu colegii mei am pregătit un meniu special pentru acest festival. Avem în colaborare opt restaurante care o să participe în cadrul festivalului. Noi sperăm să fie un festival de tradiţie, o să lucrăm să îl facem festival de tradiţie, să-l facem de două ori pe an”, a precizat Robert Birtalan.

Gastronomia Sighişoarei, între reţete medievale şi reinterpretări contemporane

Bucătarul Nicolae Lihor a vorbit despre identitatea gastronomică a orașului, influențată de istoria sa multiculturală.

„Istoria acestui oraş ne împinge cumva şi simţim şi o responsabilitate culinară. Avem foarte mult de oferit, nu doar ce se găseşte în culisele internaţionale. Noi avem o identitate culinară aparte pe care ne dorim să o aducem în faţă şi să o punem în valoare, iar în festivalul nostru despre asta este vorba. Prima zi o să începem cu preparate medievale, pe care chiar domnul primar împreună cu instituţiile noastre locale ne-au ajutat să le procurăm. Să continuăm apoi cu preparate cumva internaţionale, dar tot româneşti. Şi în ultima zi să avem ca tematică ziua în familie, preparate dragi nouă, cu mult confort şi tot ce avem noi mai bun de oferit”, a detaliat Nicolae Lihor.

Cel de-al treilea bucătar din echipa de organizare, Tudor Baca, a explicat diferența față de festivalurile clasice de street-food.

„Spre deosebire de evenimentele clasice de tip street-food, Festivalul ‘Gastronomica Sighişoara’ propune parcurgerea cetăţii în ritm propriu, fiecare dintre cele trei zile fiind dedicată unui concept gastronomic diferit”, a punctat acesta.

18 preparate în trei zile, în opt restaurante

Programul festivalului este împărțit în trei zile, fiecare cu o tematică gastronomică proprie.

Vineri, între orele 16:00 și 20:00, este dedicat „Meniului Medieval”. Circuitul cuprinde patru opriri culinare, printre preparate numărându-se răcitură de porc cu ureche crocantă la Medieval Cafe și berbecuț gătit lent cu prune și mere la Boutique Hotel von Graf.

Prima seară se încheie pe Scena Cetății cu un spectacol medieval cu flăcări și muzică live.

Sâmbătă, între orele 14:00 și 20:00, urmează „Meniul Amprentă”, dedicat creativității contemporane. Sunt programate nouă opriri culinare, cu preparate precum pui cu prune în stil săsesc la Casa cu Cerb sau crochetă din tochitură ardelenească la Citadela Bistro.

Programul zilei va fi completat de un concert susținut de cvartetul condus de György Levente, managerul Filarmonicii de Stat Târgu Mureș.

Duminică, între orele 13:00 și 18:00, este programat „Meniul Transilvania”, dedicat preparatelor tradiționale. Sunt incluse cinci propuneri, printre care papricaș de ciuperci cu nokedli la Gasthaus Alte Post și lapte de pasăre, realizat într-o colaborare de tip fusion între Wanderer și Domeniul Dracula Daneș.

Demonstrații culinare, microbiom și vinuri

Bastionul Măcelarilor devine, pe durata festivalului, centrul demonstrațiilor culinare live. Printre invitați se află bucătarii Nicolae Crăciun, Petra Hianu și Andrei Bulz.

Nutriționista Aida Cosmineanu va susține, la rândul său, prelegeri despre microbiom și alimente fermentate.

Experiența gastronomică va fi completată de asocieri de vinuri ghidate de somelieri din crame de prestigiu, în timp ce pe terasa Hotelului Wanderer va funcționa un târg dedicat producătorilor și artizanilor locali.

Rețete medievale readuse în farfurie la Sighișoara

Festivalul Gastronomica vine după o altă inițiativă gastronomică desfășurată în Cetatea Medievală, la ediția din acest an a Festivalului Sighișoara Medievală.

Atunci, trei preparate vechi, identificate în manuscrise și readuse la viață, au fost prezentate publicului sub forma unor rețete reinterpretate: tocănița de berbecuț, supa cremă de usturoi și lichiul tradițional medieval.

Rețetele au fost scoase la lumină de directorul Muzeului de Istorie din Sighișoara, Nicolae Teșculă, în urma unei cercetări istorice, iar transformarea lor în preparate adaptate turistului contemporan a revenit unei echipe de bucătari locali reuniți sub conceptul „Sezonal”, între care Nicolae Lihor și Robert Birtalan.

Potrivit organizatorilor Gastronomica, noul festival răspunde astfel interesului turiștilor care vor să descopere Sighișoara nu doar prin arhitectură și peisaj, ci și prin gastronomia locală.