Comisia Europeană a prezentat luni propunerea privind posibilitățile de pescuit în Marea Baltică pentru anul 2027. Din cauza stării critice a stocurilor de pește și a degradării ecosistemului marin, Executivul comunitar solicită tăieri masive ale cotelor pentru cod și hering în anumite zone, dar propune majorări pentru șprot și alte populații de hering, anunță Agerpres.
Planul acoperă cele zece specii de pește gestionate de Uniunea Europeană în această bazin maritim și se bazează pe recomandările furnizate de evaluările științifice de specialitate.
„Ecosistemul Mării Baltice se află într-o stare foarte proastă și trebuie să luăm măsuri în toate zonele pentru a-l proteja. Aceasta înseamnă aplicarea deplină a normelor UE și colaborarea la toate nivelurile. Viitorul Mării Baltice depinde de faptul ca noi toți să tragem în aceeași direcție”, a declarat comisarul european pentru pescuit, Costas Kadis.
Propunerile Comisiei Europene urmează să fie dezbătute și transpuse în decizii concrete privind capturile totale admisibile (TAC) după următorul calendar:
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