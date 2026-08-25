Comisia Europeană a prezentat luni propunerea privind posibilitățile de pescuit în Marea Baltică pentru anul 2027. Din cauza stării critice a stocurilor de pește și a degradării ecosistemului marin, Executivul comunitar solicită tăieri masive ale cotelor pentru cod și hering în anumite zone, dar propune majorări pentru șprot și alte populații de hering, anunță Agerpres.

Planul acoperă cele zece specii de pește gestionate de Uniunea Europeană în această bazin maritim și se bazează pe recomandările furnizate de evaluările științifice de specialitate.

Ajustările propuse pentru cotele de pescuit (2027)

Cod (vestul Mării Baltice): Reducere cu 88% a alocărilor pentru capturile accidentale inevitabile.

Cod (estul Mării Baltice): Reducere cu 51% a cotelor de pescuit.

Hering (vestul Mării Baltice): Reducere cu 45%.

Hering (zona centrală): Creștere de 49% a posibilităților de pescuit.

Hering (Golful Riga & Botnic): Majorări de 11%, respectiv 3%.

Șprot: Creștere propusă de 44%.

„Ecosistemul Mării Baltice se află într-o stare foarte proastă și trebuie să luăm măsuri în toate zonele pentru a-l proteja. Aceasta înseamnă aplicarea deplină a normelor UE și colaborarea la toate nivelurile. Viitorul Mării Baltice depinde de faptul ca noi toți să tragem în aceeași direcție”, a declarat comisarul european pentru pescuit, Costas Kadis.

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Calendarul decizional

Propunerile Comisiei Europene urmează să fie dezbătute și transpuse în decizii concrete privind capturile totale admisibile (TAC) după următorul calendar: