În războiul mediatic dintre merdenele și croissant, diabeticii sunt puși în mare încurcătură. Orice ar alege, pentru ei nu pare a fi benefic. Dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța și Vicepresedinte pe regiunea sud- est la Societatea Romana de Lifestyle Medicine, a explicat, pentru G4Food, când și cum pot mânca diabeticii merdenea sau croissant.

Merdeneaua trebuie consumată în porții rezonabile

„Da, poți mânca o merdenea chiar dacă ai diabet. Diabetul nu înseamnă o listă nesfârșită de alimente interzise. Important este cât mănânci, cât de des și cu ce asociezi acel aliment.

În cazul merdenelei, problema pentru glicemie vine în primul rând din cantitățile de carbohidrați din aluat … și la excesul de grăsimi nesănătoase. Aluatul furnizează carbohidrați, care se transformă în glucoză; margarina în sine are foarte puțini carbohidrați și nu este principalul motiv pentru creșterea glicemiei. O merdenea obișnuită poate provoca o creștere destul de rapidă a glicemiei, iar cantitatea contează. De aceea, dacă pacientul își dorește o merdenea, alege una, o porție rezonabilă. Consumul trebuie să fie ocazional. Și, foarte important, ea nu trebuie să fie asociată cu suc, dulciuri sau alți carbohidrați, mai ales în cantitate mare. Mesajul meu pentru pacienți este: nu trebuie să vă fie frică de mâncare. Trebuie să învățați să faceți alegeri și asocieri corecte”, explică diabetologul.

- articolul continuă mai jos -

Croissantul poate influența insulinorezistența?

Și un croissant poate fi consumat, ocazional, de către o persoană cu diabet. Evident, din nou, contează porția și contextul mesei. “Un croissant conține carbohidrați si grăsimi și va influența insulinorezistenta si glicemia, dar asta nu înseamnă că trebuie eliminat definitiv. Eu, de exemplu, aș alege un croissant simplu, unul singur, chiar jumătate! Nu l-aș combina cu gem, suc sau alte dulciuri. De asemenea, recomand montarea unui sensor de glicemie si sunt convinsă că acesta vă poate da rapid răsunsul la întrebare”, spune dr. Sorina Iaspas.

Dacă ai diabet și vrei să-ți menții glicemia în limite normale, este ideal, cînd alegi să mănânci o merdenea sau un croissant, să facă asta doar ocazional și în porție mică, ideal alături de ceva cu proteine, mai precizează diabetologul.