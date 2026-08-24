Muzeul „La lelea Ruzale” din localitatea maramureșeană Vima Mică (zona etnografică Chioar) organizează duminică, 30 august, un festival dedicat plăcintelor și pancovelor tradiționale, combinat cu o petrecere nostalgică pe ritmurile anilor ’70 și ’80, a anunțat organizatoarea evenimentului, Voichița Vayda, pentru Agerpres.

Sărbătoarea își propune să aducă în prim-plan preparatele emblematice ale bucătăriei transilvănene, strâns legate de viața satului de altădată, când plăcintele calde erau duse pe câmp la clăci, iar pancovele însoțeau marile momente din familie.

Ce include programul festivalului

Concurs inedit de făcut plăcinte: Deschisi tuturor celor pasionați, indiferent de experiență, care doresc să păstreze moștenirea culinară a satului românesc. Înscrierile se fac în prealabil.

Târg și meșteșuguri: Expoziții cu meșteri populari locali și degustări de produse tradiționale.

Petrecere Retro (de la ora 18:00): O seară dansantă cu muzica anilor ’70-’80, care va continua până târziu în noapte.

„Nu căutăm doar câștigători… căutăm oameni care păstrează vie moștenirea satului românesc. Vă așteptăm să petrecem împreună o zi cu gust de tradiție și parfum de amintiri”, susțin organizatorii în invitația adresată comunității.