Mulți oameni nu știu că un aliment pe care îl consumă frecvent poate face o diferență semnificativă atunci când vine vorba despre sănătatea rinichilor. Dieteticienii explică la ce trebuie să fii atent, transmite MEDIAFAX.

O mulțime de alimente pot afecta rinichii în timp, însă un anumit tip iese în evidență, potrivit EatingWell.

„Sănătatea rinichilor și sănătatea noastră generală este afectată de mulți factori. Unii dintre aceștia sunt sub controlul nostru”, spune dieteticianul Annamarie Rodriguez.

Carnea roșie procesată îți poate afecta rinichii în timp, potrivit sursei.

Combinația de grăsimi saturate, sodiu și aditivi din produse precum baconul, cârnații și pepperoni reprezintă un obstacol pentru sistemul natural de filtrare al organismului.

Cercetările sugerează că carnea roșie procesată contribuie la riscul de boli renale mai mult decât orice alt aliment, cu excepția băuturilor îndulcite.

Cum poate afecta carnea roșie procesată rinichii

Grăsimile saturate contribuie la rezistența la insulină. De asemenea, excesul de sodiu din aceste alimente poate avea consecințe asupra rinichilor.

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Dacă aveți deja o boală renală, excesul de sodiu poate reprezenta o povară suplimentară. Nivelurile ridicate de sodiu cresc tensiunea arterială, conform aceleiași surse.

Totodată, nitrații și nitriții utilizați în procesarea cărnii roșii pot crea subproduse dăunătoare care stresează rinichii. Inclusiv aditivii de fosfor din carnea roșie procesată contribuie la încărcarea rinichilor, mai menționează sursa.

Aciditatea, o cauză și o consecință a bolilor renale

Carnea roșie procesată nu le face rinichilor niciun favor nici în ceea ce privește aciditatea. Potrivit lui Rodriguez, „creșterea acidității este atât o cauză, cât și o consecință a bolilor renale”.

Dacă sunteți un consumator de carne, Rodriguez recomandă includerea unei varietăți de proteine slabe, atât din surse vegetale, cât și animale. Proteinele slabe pot fi fasolea, tofu, anumite tipuri de pește alb, albușurile de ou și puiul sau curcanul fără piele. Acestea sunt alternative mai benefice pentru rinichi la carnea roșie procesată, conform sursei citate.