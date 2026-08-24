Înghețata cu slănină prăjită, inovația culinară a unei cofetării din Sibiu care stârnește dezbateri și curiozitate

24 aug. 2026, Articole / Reportaje
Înghețata cu slănină prăjită, inovația culinară a unei cofetării din Sibiu care stârnește dezbateri și curiozitate
Înghețată artizanală cu colivă (Sursa foto: Butoiul cu Înghețată Maia)
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O combinație îndrăzneață între tradiția gastronomică românească și cofetăria artizanală face senzație la Sibiu. Cofetăria Alina, situată pe strada Cetății, a lansat un desert neconvențional: înghețata cu slănină prăjită. Cu un preț de 15 lei per cupă, produsul se înscrie în categoria „înghețatei gastronomice”, concepută special pentru iubitorii de contraste dulce-sărat, scrie Turnul Sfatului.

Conceptul a fost dezvoltat de proprietara cofetăriei, Alina Belcea, care a căutat un echilibru perfect între ingrediente aparent incompatibile: o bază cremoasă de brânză, roșii uscate, semințe de floarea-soarelui caramelizate și bucăți de slănină afumată și prăjită.

Secretul rețetei și profilul de gust

Echilibrul preparatului se bazează pe o dozare atentă, astfel încât nicio aromă să nu o domine pe cealaltă:

  • Crema de brânză: Oferă o textură fină și o notă ușor acrișoară.
  • Slănina prăjită: Aduce amprenta sărată și afumată distinctă.
  • Roșiile uscate: Completează paleta gustativă cu aciditate și aromă.
  • Semințele caramelizate: Adaugă textura crocantă și o nuanță discretă de dulce.

„Pentru noi, acesta este farmecul produsului. Îi face pe oameni să discute, să guste și să descopere că înghețata artizanală poate merge dincolo de aromele cunoscute. Reacțiile inițiale ale clienților variază de la o ușoară neîncredere la o surpriză plăcută chiar de la prima lingură”, explică Alina Belcea.

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