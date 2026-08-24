O combinație îndrăzneață între tradiția gastronomică românească și cofetăria artizanală face senzație la Sibiu. Cofetăria Alina, situată pe strada Cetății, a lansat un desert neconvențional: înghețata cu slănină prăjită. Cu un preț de 15 lei per cupă, produsul se înscrie în categoria „înghețatei gastronomice”, concepută special pentru iubitorii de contraste dulce-sărat, scrie Turnul Sfatului.
Conceptul a fost dezvoltat de proprietara cofetăriei, Alina Belcea, care a căutat un echilibru perfect între ingrediente aparent incompatibile: o bază cremoasă de brânză, roșii uscate, semințe de floarea-soarelui caramelizate și bucăți de slănină afumată și prăjită.
Echilibrul preparatului se bazează pe o dozare atentă, astfel încât nicio aromă să nu o domine pe cealaltă:
„Pentru noi, acesta este farmecul produsului. Îi face pe oameni să discute, să guste și să descopere că înghețata artizanală poate merge dincolo de aromele cunoscute. Reacțiile inițiale ale clienților variază de la o ușoară neîncredere la o surpriză plăcută chiar de la prima lingură”, explică Alina Belcea.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți