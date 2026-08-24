Credincioșii musulmani marchează noaptea de Mevlid Kandili, sărbătoarea ce celebrează nașterea Profetului Mohammed (PbuH). Celebrată în a 12-a noapte din luna Rebiul Evvel a calendarului islamic, aceasta reprezintă prima dintre cele cinci „nopți luminate” (kandili) din an, un prilej de rugăciune, reculegere și dărnicie alimentară, scrie RADOR.

Denumirea de kandil își are originea în secolul al XVI-lea, în timpul Imperiului Otoman, când Sultanul Selim al II-lea a ordonat ca minaretele moscheilor să fie iluminate cu felinare în timpul acestor nopți sfinte.

Ce preparate tradiționale se împart de Mevlid Kandili

Dimensiunea comunitară a sărbătorii este strâns legată de bucătăria tradițională. Gospodinele pregătesc bucate specifice pe care le oferă vecinilor, rudelor și prietenilor, ca gest de generozitate și binecuvântare:

Kandil simidi: Covrigei mici, crocanți, presărați generos cu semințe de susan sau chimen negru, pregătiți special pentru aceste nopți sfinte.

Halva tradițională: Desert preparat din griș sau făină, îmbogățit cu tahin (pastă de susan) și dres cu sirop dulce.

Scovergi: Foi de aluat prăjite, împărțite calde celor din jur.

- articolul continuă mai jos -

Semnificația spirituală a nopții

Lângă mesele festive și schimburile de deserturi, credincioșii participă la slujbe religioase la moschei sau se roagă în familie pentru iertarea păcatelor și ghidare spirituală.

Mevlid Kandili deschide seria celor cinci mari nopți luminate din calendarul islamic, alături de Regaip Kandili (noaptea conceperii Profetului), Miraç Kandili (ridicarea la cer), Berat Kandili (noaptea iertării) și Kadir Gecesi (noaptea revelării Coranului).