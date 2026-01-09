Retail

Un antreprenor clujean cultivă măsline în Grecia și se pregătește să devină exportator de ulei extravirgin în Europa și SUA: „Am văzut creșteri de preț care depășesc orice alt domeniu, exceptând industria cipurilor”

Ingrid Georgescu 9 ianuarie 0 comentarii
Cosmin și David Filipaș, în livada de măslini din Insula Creta Cosmin și David Filipaș, în livada de măslini din Insula Creta

Totul a început în anul 2018. Atunci, Cosmin Filipaș, un antreprenor din orașul Gherla, jud. Cluj, se afla în vacanță, împreună cu familia, în Creta, cea mai mare insulă din Grecia. Acolo a gustat, pentru prima oară, uleiul de măsline extravirgin, pregătit de localnici. Din acel moment a văzut potențialul unei afaceri de succes și a știut, precis, ce are de făcut.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:

- articolul continuă mai jos -

Adevărul este că nu noi am ales uleiul de măsline, el ne-a ales pe noi. În 2018, în Creta, am descoperit pentru prima dată gustul viu. A fost un șoc. Ne-am întors în România și am realizat că aici lipsește complet o cultură reală a uleiului extravirgin”, a declarat Cosmin Filipaș pentru Economedia.

După ce a revenit în țară, a luat decizia să devină importator de ulei extravirgin, din Creta, insula lui Zeus. Doi ani mai târziu, în 2020, a înființat brandul „D’Olive”.

Antreprenorul a menționat: „La început faci totul: contabilitate, vânzări, marketing, logistică. Cea mai mare provocare a fost să învăț să delimitez operaționalul de dezvoltare. Dacă rămâi doar în munca de zi cu zi, nu mai crești. Dacă rămâi doar în strategie, nu mai funcționezi. A fost un proces de echilibru, un dans între prezent și viitor”.

Citește continuarea articolului pe Economedia.

, ,

By Ingrid Georgescu

Citește și

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *