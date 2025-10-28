O familie de români din Gherla s-a lansat într-o afacere mai puțin obișnuită la noi. Au devenit producători și comercianți de ulei de măsline. Acum au cumpărat și propria lor livadă, în Creta.

D’Olive, brandul românesc de ulei de măsline

În anul 2021 familia Filipaș a lansat brandul D’Olive. Compania importă și distribuie uleiuri extravirgine 100% grecești, obținute prin presare la rece din măsline Koroneiki, recoltate manual.

În 2024, la patru ani de la înființare, momentul a fost sărbătorit simbolic, în spiritul brandului. Familia Filipaș a prelucrat lemnul unui măslin bătrân de peste 150 de ani, transformându-l în trei ceasuri lucrate manual. În semn de respect față de rădăcinile proiectului, două ceasuri au rămas în familie, iar unul se află astăzi la Târgu Mureș. „Unul îl poartă David, fiul meu și ambasadorul D’Olive, încă unul a rămas la noi, iar altul a ajuns la un prieten al brandului”, spune Cosmin Filipaș, unul dintre fondatorii companiei.

A cincea aniversare, însă, a fost marcată într-un mod și mai special. Familia Filipaș a cumpărat una dintre livezile de la care se aproviziona cu măsline. Livada de 3.000 de metri pătrați se află în zona Mesará, în sudul insulei Creta. Este o regiune fertilă și legendară, unde cultura măslinului datează de peste 4.000 de ani. Solul vulcanic și climatul blând fac din această parte a Cretei una dintre cele mai apreciate surse de ulei extravirgin din Europa.

„Ne securizăm sursa de autenticitate. Acolo unde alții cumpără o casă de vacanță, noi am ales un loc unde timpul are miros de pământ și de frunză de măslin”, a spus Cosmin Filipaș.

O legătură directă între sursă și consumator

În acest fel, după cinci ani de import și distribuție de uleiuri extravirgine din soiul Koroneiki, familia D’Olive a devenit acum proprietar al livezii care producea până la 30% din producția comercializată în România. Achiziția aduce stabilitate, trasabilitate și o legătură directă între sursă și consumator.

Grecia este, de câțiva ani, una dintre destinațiile preferate de români nu doar pentru turism, ci și pentru investiții. În insule și pe continent, mii de cetățeni europeni au achiziționat locuințe de vacanță, atrași de prețurile accesibile și de un regim fiscal avantajos.

Cumpărarea unui teren agricol în Grecia este posibilă, dar nu întotdeauna simplă. Legea prevede restricții pentru străinii din afara Uniunii Europene și verificări suplimentare pentru terenurile din zone considerate strategice (în special în insule). În schimb, cetățenii UE pot cumpăra terenuri agricole, inclusiv livezi de măslini, cu respectarea formalităților de proprietate locală. În Creta, de pildă, o livadă matură de 1-2 hectare costă între 40.000 și 100.000 de euro, în funcție de vârstă, soi și accesul la drum și apă.

O punte între cultură, natură și economia locală

Demersul D’Olive aduce o perspectivă diferită, a explicat Cosmin Filipaș. Este o investiție care nu urmărește doar profitul, ci și continuitatea culturală și respectul față de pământ. În acest context, investiția în agricultura de patrimoniu poate deveni o formă de reconectare cu valorile autentice, o punte între cultură, natură și economie locală.

„Într-o lume în care se vorbește mult despre sustenabilitate, dar puțin se face, noi am ales să plantăm rădăcini. La propriu”, a adaugat el.

În încheiere a subliniat că „Proiectul D’Olive are deviza Art of Living / Art of Cooking și se construiește pe ideea de continuitate între generații. David, ambasadorul brandului, are doar 14 ani și crește odată cu afacerea de familie”.