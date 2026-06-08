Cum alegi un pepene roșu copt și dulce / Indiciul ascuns pe care îl caută cunoscătorii

Pepenele roșu este unul dintre fructele vedetă ale verii, însă alegerea unui exemplar copt și dulce nu este întotdeauna simplă. Există însă un detaliu pe care mulți cumpărători experimentați îl verifică înainte de a pune pepenele în coș, iar acesta poate oferi indicii importante despre gradul de coacere, potrivit Allrecipes.

Puține fructe sunt la fel de asociate cu vara precum pepenele roșu. Cu un conținut de apă de aproximativ 92%, acesta este apreciat pentru gustul său dulce și efectul răcoritor în zilele călduroase. Chiar și în plin sezon, însă, alegerea unui pepene bine copt poate fi o provocare. Nimic nu este mai dezamăgitor decât să tai un pepene mare și să descoperi că nu are aproape niciun gust sau că este deja „trecut”.

Există însă un truc simplu pe care mulți cumpărători experimentați îl folosesc pentru a identifica pepenii copți înainte de cumpărare, potrivit Allrecipes.

Uită-te la pata de pe partea inferioară a pepenelui

Secretul nu constă în lovirea pepenelui sau în apăsarea cojii, ci într-un detaliu mult mai simplu: culoarea petei aflate pe partea care a stat în contact cu solul.

Specialiștii și cultivatorii numesc această zonă „pata de contact” sau „field spot”.

Dacă pata are o nuanță galben-crem sau gălbuie, acesta este un semn că pepenele a avut suficient timp să se coacă în mod natural pe plantă și este, de regulă, pregătit pentru consum.

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În schimb, dacă zona respectivă este albă, verzuie sau foarte deschisă la culoare, este posibil ca fructul să fi fost recoltat înainte de maturizarea completă.

De ce este importantă această pată

Pata se formează în locul în care pepenele a stat pe pământ în timpul dezvoltării.

Deoarece acea parte nu este expusă direct la soare, culoarea sa diferă de restul cojii.

Pe măsură ce fructul se maturizează, pata capătă o nuanță galbenă sau crem, considerată de mulți cultivatori unul dintre cele mai bune indicii ale gradului de coacere.

Cu cât nuanța este mai apropiată de galben-crem decât de alb, cu atât sunt mai mari șansele ca pepenele să fie dulce și aromat.

Alte semne care pot indica un pepene bun

Deși pata galbenă este unul dintre cele mai utile indicii, aceasta nu este singura caracteristică pe care o poți verifica.

Mulți cumpărători experimentați recomandă să alegi un pepene care:

este greu pentru dimensiunea sa;

are coaja mată, nu lucioasă;

nu prezintă lovituri, tăieturi sau zone moi;

are o formă uniformă.

Greutatea este un semn că fructul conține multă apă, iar un pepene bine hidratat este, de regulă, mai zemos.

Poate continua să se coacă după cumpărare?

Spre deosebire de unele fructe, precum bananele, piersicile sau avocado, pepenele roșu nu continuă să se coacă semnificativ după ce a fost recoltat.

Din acest motiv, este recomandat să alegi încă din magazin sau din piață un fruct care prezintă semne clare de maturitate.

Dacă pata de contact este deja galben-crem, șansele de a găsi un pepene dulce și aromat sunt considerabil mai mari.

De ce trebuie să alegi cu atenție

Pepenele roșu este o sursă bună de apă și conține vitamina C, vitamina A și licopen, un antioxidant care contribuie la culoarea sa roșie caracteristică.

Alegerea unui fruct bine copt nu influențează doar gustul, ci și experiența generală de consum.

Data viitoare când te afli în fața unei grămezi de pepeni, întoarce-i pentru câteva secunde și verifică pata de pe partea inferioară. Acest detaliu simplu îți poate spune mai multe despre gradul de coacere decât multe dintre trucurile populare folosite de cumpărători.