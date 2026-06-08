Un tribunal din Laponia a emis o sentință istorică în ceea ce presa locală o numește cea mai amplă cauză de trafic de persoane judecată vreodată în Finlanda. Un cunoscut om de afaceri local și partenera sa de afaceri din Thailanda au fost condamnați la închisoare pentru exploatarea cruntă a zeci de muncitori migranți aduși din Asia pentru recoltarea fructelor de pădure, anunță Agerpres.

Sentințe cu închisoare și degradare militară

Jukka Kristo, fostul director al companiei de profil Polarica, a primit o pedeapsă de doi ani și jumătate de închisoare, fiind găsit vinovat pentru nu mai puțin de 78 de capete de acuzare privind traficul de persoane. Pe lângă pedeapsa cu privarea de libertate, instanța i-a interzis acestuia să mai desfășoare orice activitate comercială timp de cinci ani și a dispus retragerea gradului său militar.

Kalyakorn Phongphit, partenera sa de afaceri thailandeză, a fost condamnată la nouă luni de închisoare pentru aceleași fapte. La stabilirea acestei pedepse, magistrații au ținut cont și de o altă condamnare de trei ani de închisoare primită de aceasta anul trecut într-un dosar similar.

Inculpații au negat toate acuzațiile aduse și intenționează să atace decizia cu apel. Cu toate acestea, ei și compania de recoltare au fost obligați de instanță să le plătească victimelor despăgubiri de aproximativ 500.000 de euro (circa 576.000 de dolari) pentru suferința emoțională și prejudiciul financiar cauzat.

Muncă până la epuizare fără plată justă

Mecanismul de exploatare descoperit de anchetatori se baza pe vulnerabilitatea culegătorilor sezonieri. Aceștia aveau un nivel redus de pregătire și vorbeau doar limba thailandeză.

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Conform magistraților finlandezi, victimele au fost induse în eroare încă de la recrutare cu privire la salarii și condițiile reale de muncă. Situația a devenit critică imediat după sosirea lor în Finlanda, în cursul anului 2022:

Din cauza costurilor mari de călătorie și a nivelului ridicat de trai de la fața locului, lucrătorii s-au trezit complet îndatorați firmei. În ciuda unor zile de muncă extrem de lungi și a lipsei totale de zile libere, aceștia „au ajuns să nu aibă practic niciun venit”.

Instanța a reținut că spațiile de cazare oferite culegătorilor erau extrem de mici sau de o calitate atât de proastă încât chiria percepută de angajator era complet nerezonabilă.

Blocați într-o țară străină, muncitorii nu au avut altă opțiune decât să continue să culeagă fructe în condițiile impuse pentru a-și putea acoperi cheltuielile și datoriile.

Control strict în sectorul fructelor de pădure

Datorită fenomenului zilelor polare lungi, pădurile din Finlanda sunt extrem de bogate în dude sălbatice, afine și merișoare. Acest potențial face ca firmele locale să recruteze anual mii de lucrători sezonieri migranți.

Totuși, în urma dezvăluirii mai multor cazuri grave de exploatare, autoritățile din țara nordică au declanșat o represiune dură în acest sector. Recent, Autoritatea finlandeză pentru concurență și consumatori (FCCA) a anunțat descoperirea unui veritabil „cartel” format din companiile de profil (inclusiv Polarica), al cărui scop principal era scăderea artificială a salariilor cuvenite lucrătorilor.