O rețea complexă formată din funcționari publici, contabili și falși fermieri a fost destructurată de autoritățile elene. Gruparea a încasat ilegal milioane de euro din subvenții agricole UE, declanșând o criză politică de proporții la Atena, scrie Mediafax.

Poliția din Grecia a arestat 20 de persoane pe insula Creta, în cadrul unei ample operațiuni ce vizează o rețea suspectată de obținerea ilegală a milioane de euro din subvențiile acordate de Uniunea Europeană pentru agricultură. Conform declarațiilor oferite de autoritățile elene pentru agenția Reuters, gruparea folosea un mecanism bine pus la punct pentru a devaliza fondurile europene.

Cum funcționa schema: pășuni „fantomă” și documente false

Anchetatorii au stabilit că gruparea era activă încă din anul 2019 și reușise să prejudicieze bugetul Uniunii Europene cu peste 3 milioane de euro. Printre cei reținuți se numără:

Funcționari de stat și intermediari care facilitau depunerea dosarelor;

Contabili care falsificau actele necesare;

Persoane care declarau în mod fictiv proprietatea asupra unor terenuri agricole sau pășuni care, în realitate, nu le aparțineau, cu unicul scop de a încasa sumele oferite prin Politica Agricolă Comună.

- articolul continuă mai jos -

Această acțiune de amploare din Creta face parte dintr-o investigație mult mai extinsă, aflată sub coordonarea directă a Parchetului European (EPPO), instituția independentă condusă de Laura Codruța Kövesi, responsabilă cu combaterea fraudelor împotriva intereselor financiare ale UE.

La Atena, demisii, anchete și imunități ridicate

Scandalul subvențiilor mătură scena politică din Grecia de mai bine de un an, provocând tensiuni politice majore. În cursul anului trecut (2025), procurorii europeni au pus sub acuzare mai mulți crescători de animale în dosare similare, dovezile indicând că schemele frauduloase beneficiau de protecție la nivel înalt, din partea unor funcționari publici și personaje conectate la mediul politic.

Urmările au fost imediate și extrem de dure:

Anchete parlamentare și demisii în lanț: Dosarul a inflamat spiritele în Parlamentul de la Atena, opoziția cerând ferm organizarea de alegeri anticipate.

13 parlamentari au rămas fără imunitate: În luna aprilie a acestui an, legislativul elen a votat ridicarea imunității pentru 13 deputați din cadrul partidului de guvernământ, Noua Democrație, aceștia fiind vizați în anchete separate privind utilizarea ilegală a banilor europeni.

Guvernul Mitsotakis cere EPPO urgentarea anchetei

Aflat sub o presiune uriașă, premierul Kyriakos Mitsotakis a solicitat public Parchetului European să urgenteze procedurile și să decidă rapid dacă parlamentarii suspectați vor fi trimiși oficial în judecată. Executivul încearcă din răsputeri să izoleze scandalul și să reducă daunele de imagine, în contextul în care următoarele alegeri parlamentare din Grecia trebuie organizate cel târziu în primăvara anului 2027.

Fraudele legate de Politica Agricolă Comună (PAC), mecanism care gestionează anual zeci de miliarde de euro, rămân una dintre cele mai mari vulnerabilități ale blocului comunitar. În ultimii ani, Parchetul European și-a intensificat semnificativ controalele și numărul de investigații, monitorizând cu atenție specială statele din sudul și estul Europei.