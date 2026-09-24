Regiunea viticolă Tokaj din Ungaria își extinde prezența pe piețele internaționale într-o perioadă în care comerțul mondial cu vin este în scădere. Producția din regiune a crescut cu 8-10% în 2024-2025, în timp ce exporturile mondiale de vin au scăzut cu 4,7% ca volum, potrivit datelor Organizației Internaționale a Viei și Vinului, citate de CNBC și preluate de Mediafax.

Tokaj se află în nord-estul Ungariei, la aproximativ 140 de kilometri de granița cu România, în apropierea punctului de trecere Petea. Regiunea este cunoscută în special pentru vinurile Tokaji Aszú, însă producătorii încearcă să facă mai cunoscute și celelalte sortimente locale.

Tokaj, o regiune cu aproape 1.000 de ani de tradiție viticolă

Producția de vin are o tradiție de aproape un mileniu în această zonă, iar Tokaj a fost recunoscută oficial ca regiune viticolă în urmă cu aproape 300 de ani.

Cel mai cunoscut vin al regiunii este Tokaji Aszú, produs în principal din soiul alb Furmint. Strugurii sunt afectați în mod natural de „putregaiul nobil”, un proces care contribuie la concentrarea zaharurilor și la obținerea caracteristicilor specifice vinului dulce.

Tokaji Aszú se remarcă prin combinația dintre dulceață și aciditate ridicată. Aciditatea și pH-ul scăzut contribuie la stabilitatea vinului și au reprezentat, încă din trecut, un avantaj pentru transportul său pe distanțe mari.

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Vinul a ajuns în urmă cu secole la curțile regale europene. Ludovic al XIV-lea al Franței ar fi primit un transport de Tokaji Aszú la Palatul Versailles, în secolul al XVIII-lea, și l-a descris drept „vinul regilor și regele vinurilor”.

Producătorii vor să facă și alte vinuri Tokaj cunoscute

Deși Tokaji Aszú este bine cunoscut în afara Ungariei, producătorii locali spun că alte vinuri ale regiunii sunt încă puțin cunoscute de consumatorii internaționali.

În ultimii ani, producătorii au încercat să promoveze atât vinurile dulci, cât și pe cele seci. Restaurantele de lux din Statele Unite au început să manifeste un interes tot mai mare pentru vinurile din Tokaj, acestea fiind incluse în oferta unor restaurante premium.

Europa rămâne principala piață pentru vinurile din regiune. Cehia, Slovacia și Polonia sunt printre cele mai importante destinații în funcție de volumul exporturilor. În ceea ce privește valoarea obținută pe litru, Franța, Spania și Statele Unite se numără printre piețele cu prețuri mai ridicate.

Piața americană este considerată importantă pentru producătorii unguri, dar vinurile Tokaj trebuie să concureze cu sortimente provenite din regiuni viticole consacrate și cu producători care beneficiază de rețele de distribuție și bugete de marketing importante.

Turismul viticol, parte din strategia regiunii

Promovarea vinurilor este legată și de turism. Producătorii și localnicii au deschis pivnițele pentru vizitatori și organizează degustări și evenimente dedicate vinului.

Tokaj este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Protecția vizează atât tradiția viticolă, cât și peisajul cultural al regiunii, care cuprinde sate istorice, pivnițe tradiționale și practici agricole păstrate de-a lungul timpului.

Turismul le permite producătorilor să prezinte direct consumatorilor soiurile și metodele de producție din regiune, inclusiv vinurile care nu au încă notorietatea internațională a Tokaji Aszú.

Schimbările climatice modifică perioada recoltării

Succesul exporturilor are loc în paralel cu presiunile generate de schimbările climatice. Regiunea Tokaj s-a confruntat cu temperaturi ridicate și perioade de secetă, condiții care influențează dezvoltarea și maturarea strugurilor.

La crama Hétszőlő, recoltarea strugurilor destinați producției de vin sec a început mai devreme decât în mod obișnuit, pe fondul temperaturilor ridicate din timpul verii.

În acest context, producătorii trebuie să își adapteze practicile viticole pentru a păstra echilibrul dintre nivelul zaharurilor, aciditatea strugurilor și caracteristicile vinurilor produse.