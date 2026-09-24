Un kurtoskalacs lung de 25 de metri va fi preparat duminică, la Sfântu Gheorghe, în cadrul celei de-a VIII-a ediții a Festivalului Kurtoskalacs. Evenimentul are loc între 25 și 27 septembrie, în paralel cu tradiționalul Târg de Toamnă, infomează Agerpres.

Kurtosul gigant va fi pregătit de echipa Borbely Kortoskalacs din județul Harghita, aceeași echipă care anul trecut a realizat un preparat de 21 de metri, au anunțat organizatorii.

17 echipe intră în concurs

Festivalul va include și concursul de preparat kurtoskalacs, la care s-au înscris în acest an 17 echipe, cu cinci mai multe decât la ediția precedentă.

Competiția are două secțiuni. Prima este dedicată rețetelor tradiționale, iar cea de-a doua variantelor reinterpretate, unde participanții pot propune combinații noi de ingrediente.

Organizatorii pregătesc și alte preparate de dimensiuni neobișnuite. Duminică va fi făcut un langoș cu diametrul de un metru.

Un alt moment al festivalului va fi „Marele mic dejun”, eveniment comunitar în cadrul căruia participanții vor putea servi kurtoskalacs, lapte cu cacao și pâine cu miere. La ediția de anul trecut au participat 294 de persoane.

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Concerte, ateliere și demonstrații culinare

Programul celor trei zile include concerte susținute de Honeybeast, A.S.I.A., Nagy Bogi și alți invitați, spectacole folclorice, ateliere meșteșugărești pentru copii, activități de echitație și tiroliană.

Vizitatorii vor putea participa și la expoziții și demonstrații culinare.

Festivalul a devenit cunoscut și pentru variantele neobișnuite de kurtoskalacs prezentate de-a lungul anilor. Printre ingredientele folosite de concurenți s-au numărat kaizer, șuncă, măsline, usturoi, cașcaval, chimen și leurdă.

La una dintre edițiile anterioare a fost preparat și un „kurtos de aur”, acoperit cu foiță comestibilă de aur. Acesta a fost vândut la licitație pentru 1.000 de lei, iar banii au fost donați în scop caritabil.

Festivalul Kurtoskalacs și Târgul de Toamnă sunt organizate de Consiliul Județean Covasna, Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AgroSIC, Casa de Cultură „Konya Adam”, Asociația Visit Covasna și alți parteneri.