APIA: Peste 2,1 milioane de lei pentru crescătorii de animale, în urma cererilor de plată din iulie

24 sept. 2026, Articole / Reportaje
APIA: Peste 2,1 milioane de lei pentru crescătorii de animale, în urma cererilor de plată din iulie
Foto Unsplash
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Peste 2,1 milioane de lei au fost plătiți crescătorilor de animale în baza cererilor de plată aferente serviciilor prestate în luna iulie 2026, a anunțat joi Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al instituției, APIA, prin centrele județene, efectuează plata ajutorului de stat destinat sectorului creșterii animalelor, pentru activitățile de ameliorare a raselor, în baza cererilor de plată aferente serviciilor prestate în luna iulie 2026.

„Suma plătită este de 2.131.741,06 lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în comunicat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
24 sept.
Donald Trump și Xi Jinping, la cină la Casa Albă. Elon Musk, Jeff Bezos și Tim Cook, printre invitați
Donald Trump și Xi Jinping, la cină la Casa Albă. Elon Musk, Jeff Bezos și Tim Cook, printre invitați
Articole / Reportaje
24 sept.
Ziua Satului Românesc, sărbătorită la Muzeul Satului cu târg de pâine și spectacole de folclor
Ziua Satului Românesc, sărbătorită la Muzeul Satului cu târg de pâine și spectacole de folclor
Articole / Reportaje
23 sept.
A 11-a ediție a Galei Turismului „Descoperă Nord-Est”, propuneri pentru dezvoltarea turismului în Moldova, cu produse gastronomice locale de calitate și vinuri de excepție
A 11-a ediție a Galei Turismului „Descoperă Nord-Est”, propuneri pentru dezvoltarea turismului în Moldova, cu produse gastronomice locale de calitate și vinuri de excepție
Articole / Reportaje
23 sept.
O cafenea din Lima îl va întâmpina pe Papa Leon al XIV-lea cu portrete din spumă de lapte, desene ce vor fi puse pe ceștile de cafea
O cafenea din Lima îl va întâmpina pe Papa Leon al XIV-lea cu portrete din spumă de lapte, desene ce vor fi puse pe ceștile de cafea
Articole / Reportaje
23 sept.
Consiliul Concurenței câștigă definitiv procesul cu Albalact. Amenda de circa 2 milioane de euro rămâne valabilă
Consiliul Concurenței câștigă definitiv procesul cu Albalact. Amenda de circa 2 milioane de euro rămâne valabilă
Recomandări
Mediafax
MEDIAFAX 35. 1991 – Se naște MEDIAFAX. România adoptă prima Constituție post-decembristă
G4Media
Restricții pentru fasole într-un oraș italian / Decizia primarului vine după ce un copil a fost diagnosticat cu favism, o afecțiune ereditară
Economedia
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Mediafax Italia
Anunțul care naște îngrijorări! Ce se întâmplă cu ULEIUL DE MĂSLINE?!
Mediafax Spania
DE CE DIFERĂ atât de mult PREȚURILE din magazinele LIDL?! Explicația este...
CSID
Zodia care va da lovitura financiară până pe 27 septembrie, conform Cristinei Demetrescu! Va câștiga dublu sau triplu
CSID
Data la care se plătesc pensiile în octombrie 2026. Când ajung banii prin Poșta Română și pe card