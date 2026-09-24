Peste 2,1 milioane de lei au fost plătiți crescătorilor de animale în baza cererilor de plată aferente serviciilor prestate în luna iulie 2026, a anunțat joi Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al instituției, APIA, prin centrele județene, efectuează plata ajutorului de stat destinat sectorului creșterii animalelor, pentru activitățile de ameliorare a raselor, în baza cererilor de plată aferente serviciilor prestate în luna iulie 2026.

„Suma plătită este de 2.131.741,06 lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în comunicat.