McDonald’s pregătește una dintre cele mai importante transformări ale rețelei sale globale. Compania intenționează să investească 8,5 miliarde de dolari în următorii zece ani pentru modernizarea restaurantelor și pregătește noi produse, inclusiv sandvișuri cu pui la grătar, wraps și preparate pe bază de ouă.

Preferințele consumatorilor se schimbă, iar marile lanțuri de restaurante încearcă să țină pasul.

McDonald’s a anunțat că va investi aproximativ 8,5 miliarde de dolari în următorul deceniu pentru modernizarea restaurantelor sale din întreaga lume. Planul nu se limitează însă la aspectul restaurantelor. Compania intenționează să își adapteze și meniul, mizând pe produse care răspund interesului tot mai mare pentru proteine, porții mai mici și alternative percepute drept mai ușoare.

Sandvișuri cu pui la grătar și wraps în meniul McDonald’s

Lanțul american, cu sediul la Chicago, pregătește mai multe produse noi. Printre acestea se numără sandvișurile cu pui la grătar și wraps, iar compania spune că va testa și alte variante, inclusiv preparate pe bază de ouă.

Direcția urmărită este legată de schimbarea obiceiurilor alimentare ale consumatorilor, care caută tot mai multe opțiuni cu un conținut mai ridicat de proteine. Noile produse ar putea reprezenta astfel o încercare de a atrage clienți care nu mai caută exclusiv meniurile tradiționale de fast-food.

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Americanii cer mai multe proteine

Sky Anderson, președintele McDonald’s SUA, a vorbit despre schimbarea preferințelor alimentare de pe piața americană. Potrivit acestuia, aproximativ 30 de milioane de americani folosesc în prezent medicamente pentru slăbit din categoria GLP-1.

În acest context, compania observă o cerere pentru porții mai mici, dar care să ofere o cantitate mai mare de proteine. Cercetările interne citate de McDonald’s indică însă un fenomen mai larg: aproximativ 60 de milioane de americani își doresc mai multe proteine în alimentația lor.

„Aceasta este o oportunitate. Trebuie să le dăm clienților mai multe motive să facă din McDonald’s prima alegere”, a declarat Anderson.

Restaurantele vor fi modernizate

Investițiile anunțate nu se vor concentra doar asupra meniului. McDonald’s intenționează să schimbe și modul în care sunt amenajate restaurantele pentru a face comenzile, livrările și experiența clienților mai eficiente. Printre modificările planificate se află instalarea unor lockere pentru livrări, care ar trebui să faciliteze preluarea comenzilor.

Zonele în care este pregătită cafeaua vor fi mai vizibile, iar compania urmărește astfel să îmbunătățească percepția clienților asupra calității.

Vor exista, de asemenea, zone de joacă mai mari și bucătării reamenajate.

McDonald’s extinde tehnologia care verifică comenzile

O parte importantă a investițiilor va merge către tehnologie. Sistemele destinate verificării acurateței comenzilor sunt deja utilizate în aproximativ 10.000 de restaurante McDonald’s din întreaga lume. Compania intenționează să extindă utilizarea acestora la 20.000 de restaurante până în 2028.

Scopul este reducerea greșelilor și îmbunătățirea procesului prin care comenzile sunt pregătite și livrate clienților.

Inteligența artificială ajunge tot mai mult în restaurante

McDonald’s își propune, de asemenea, să accelereze implementarea ArchIQ, un sistem dezvoltat împreună cu Google. Tehnologia folosește inteligența artificială pentru a îmbunătăți acuratețea comenzilor și pentru a automatiza anumite activități din restaurante. Printre acestea se află și gestionarea stocurilor.

Astfel, AI-ul nu este folosit doar pentru interacțiunea cu clientul, ci și pentru procesele care au loc în spatele tejghelei.

Fast-food-ul încearcă să răspundă unei noi generații de consumatori

Planul McDonald’s arată cum se schimbă industria restaurantelor rapide.

Pe de o parte, compania investește în tehnologie și automatizare pentru a reduce erorile și pentru a eficientiza operațiunile. Pe de altă parte, meniul începe să includă mai multe produse orientate spre consumatorii interesați de proteine și de porții diferite față de cele tradiționale. Sandvișurile cu pui la grătar, wraps și preparatele pe bază de ouă fac parte din această strategie.

Investiția de 8,5 miliarde de dolari arată că schimbarea nu este privită de companie ca o tendință temporară, ci ca o transformare a modului în care restaurantele sale vor funcționa în următorii ani.

Pentru clienți, asta ar putea însemna un McDonald’s diferit: mai multe produse în meniu, restaurante modernizate, livrări mai bine organizate și tot mai multă tehnologie în spatele unei comenzi aparent simple.