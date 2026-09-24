Howard Buffett, fiul lui Warren Buffett, a avut un traseu profesional neobișnuit pentru cineva care avea să ajungă în conducerea uneia dintre cele mai valoroase companii din lume. În 1977, a început să lucreze la o fermă din Nebraska, deși nu mai făcuse niciodată agricultură. Astăzi, la 71 de ani, este chairman al Berkshire Hathaway, compania evaluată la aproximativ 1,1 trilioane de dolari.

Howard a început să lucreze în agricultură în Tekamah, Nebraska, pe o proprietate pe care tatăl său o cumpărase și pe care i-a dat-o în arendă. Înainte de acel moment, nu avea experiență în domeniu.

„Pentru mine, agricultura a însemnat să ies complet din zona mea de confort. Nu aveam nicio idee cum să fac ceea ce făceam, dar am învățat”, a povestit Howard Buffett, potrivit Fortune.

Spune că tocmai provocarea l-a făcut să îndrăgească agricultura.

„Nu este ceva ce ai fi crezut că voi face vreodată”, a spus el despre alegerea sa. Mama lui îi spunea chiar că, în copilărie, nu se jucase suficient cu camioane Tonka.

„Astăzi este o parte uriașă din ceea ce fac în viața mea și este o parte uriașă din ceea ce face fundația noastră. Cred că este o lecție extraordinară”, a explicat Howard Buffett.

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De la fermă la Coca-Cola și ConAgra

Agricultura nu a fost însă singura etapă din cariera lui Howard Buffett. În anii 1990 și 2000, acesta a lucrat pentru mai multe companii din industria alimentară, a băuturilor și agriculturii, printre care Coca-Cola și ConAgra.

Experiența de fermier a rămas însă importantă pentru el și a devenit ulterior o componentă majoră a activității sale filantropice.

Howard G. Buffett Foundation a fost înființată în 1999 și are ca misiune să contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai și a calității vieții, în special pentru populațiile cele mai sărace și marginalizate din lume.

Două dintre entitățile afiliate fundației sunt strâns legate de agricultură.

Sequoia Farm Foundation operează ferme și ferme de cercetare în Illinois, Arizona, Texas și New Mexico și investește în cercetare aplicată pentru îmbunătățirea practicilor agricole, eficienței utilizării apei, gestionării solului și folosirii culturilor de acoperire în fermele mici din țările în curs de dezvoltare.

O altă organizație, Farmers Youth Education Foundation, oferă gratuit facilități agricole, echipamente și un centru de învățare pentru tinerii interesați de agricultură.

Peste 500 de milioane de dolari pentru Ucraina

Howard Buffett a făcut și alte donații importante în sprijinul agriculturii și al fermierilor. Printre acestea se numără peste 500 de milioane de dolari sub formă de ajutor umanitar, financiar și agricol pentru Ucraina, începând de la începutul anului 2022, potrivit No-Till Farmer.

Agricultura a rămas astfel o constantă în parcursul lui Howard Buffett, chiar dacă activitatea sa profesională s-a extins mult dincolo de ferma din Nebraska.

A urmat facultatea, dar nu a obținut o diplomă

Abordarea de tip „înveți din mers”, pe care Howard a folosit-o în agricultură, s-a reflectat și în parcursul său educațional.

S-a înscris la Augustana College, dar a plecat după ce a intrat în conflict cu colegii de cameră. Ulterior, a urmat și alte instituții de învățământ, însă nu a absolvit.

De altfel, niciunul dintre copiii lui Warren Buffett nu a terminat facultatea, iar miliardarul nu pare să fi considerat acest lucru o problemă.

„Nu cred că facultatea este pentru toată lumea”, le-a spus Warren Buffett studenților de la Ivey Business School a Western University, în 2012.

„Oracolul din Omaha” le-a spus atunci că cea mai bună educație este investiția în propria persoană, ceea ce nu înseamnă neapărat să mergi la facultate.

De la fermier la chairman al Berkshire Hathaway

Howard Buffett și-a construit o carieră care a inclus agricultura, activitatea în consilii de administrație, fotografia și filantropia. La un moment dat, a fost chiar șerif într-un oraș mic.

În septembrie 2026, a preluat funcția de chairman al Berkshire Hathaway, după ce tatăl său s-a retras din această poziție. Warren Buffett renunțase la funcția de CEO la 1 ianuarie, dar rămăsese chairman până în septembrie. Greg Abel a preluat conducerea executivă a companiei.

Astfel, Howard Buffett, care și-a început parcursul profesional lucrând la o fermă fără să știe cum se face agricultură, a ajuns să conducă una dintre cele mai valoroase companii din lume.

Iar agricultura nu a rămas doar o etapă de început a carierei sale. A devenit o parte importantă din activitatea sa profesională și filantropică.