România și Lituania discută protejarea fermierilor în lanțul agroalimentar / Creditarea și riscurile climatice, pe agenda viitoarei PAC

11 nov. 2026, Agribusiness
România și Lituania discută protejarea fermierilor în lanțul agroalimentar / Creditarea și riscurile climatice, pe agenda viitoarei PAC
FOTO: Magnific
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Cuprins
  1. Acces mai ușor la credite pentru fermieri
  2. România și Lituania susțin măsuri adaptate realității din ferme

Combaterea practicilor comerciale neloiale, accesul fermierilor la finanțare și gestionarea riscurilor generate de schimbările climatice s-au aflat pe agenda unei întâlniri între ministrul Agriculturii, Florin Barbu, și viceministrul lituanian al Agriculturii, Rolandas Taraskevicius.

Discuțiile au avut loc miercuri, la București, în contextul intensificării cooperării dintre România și Lituania, potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Unul dintre subiectele centrale a fost combaterea practicilor comerciale neloiale. Discuția s-a raportat la Directiva (UE) 2019/633, care urmărește protejarea furnizorilor mai vulnerabili din lanțul agroalimentar în relația cu cumpărătorii mai puternici.

Cele două părți au subliniat necesitatea unei distribuții mai echitabile a valorii de-a lungul lanțului, astfel încât fermierii să nu suporte disproporționat presiunile comerciale.

Acces mai ușor la credite pentru fermieri

În perspectiva viitoarei Politici Agricole Comune pentru perioada 2028-2034, România și Lituania au discutat și despre accesul la finanțare. Una dintre direcții este utilizarea unor mecanisme prin sistemul bancar, care să permită fermierilor să obțină mai ușor credite pentru investiții și capital de lucru. Accesul la finanțare rămâne important în special pentru exploatațiile care trebuie să investească în modernizare, tehnologii noi sau adaptarea la schimbările climatice.

Un alt subiect a vizat instrumentele de gestionare a riscurilor climatice. Seceta, temperaturile extreme și fenomenele meteorologice severe afectează tot mai frecvent producția agricolă, iar cele două state susțin dezvoltarea unor mecanisme mai eficiente de protecție a veniturilor fermierilor. Aceste instrumente ar putea deveni o componentă importantă a viitoarei PAC.

România și Lituania susțin măsuri adaptate realității din ferme

„România și Lituania împărtășesc obiective comune privind viitorul agriculturii europene, susținând necesitatea unor politici și măsuri de sprijin adaptate realităților din fermele statelor membre„, se arată în comunicatul MADR. Potrivit ministerului, măsurile europene ar trebui să răspundă concret problemelor fermierilor, să le protejeze veniturile și să contribuie la creșterea competitivității sectorului agroalimentar.

Discuțiile au inclus și prioritățile Lituaniei înaintea preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene, la 1 ianuarie 2027. Întâlnirea a avut loc și în contextul împlinirii a 35 de ani de la restabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări.

Schimburile comerciale dintre România și Lituania au ajuns în 2025 la aproape 500 de milioane de euro, un nivel record, potrivit MADR.

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