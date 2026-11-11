Peste un miliard de euro din fonduri europene și naționale au fost autorizați la plată pentru fermieri în mai puțin de o lună de la debutul Campaniei de plăți în avans pentru 2026. Suma este de peste două ori mai mare decât cea autorizată în perioada similară a anului trecut, potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Până în prezent, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată 1,061 miliarde de euro pentru 622.047 de fermieri.

Fondurile provin din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și din cofinanțarea asigurată de la bugetul național.

Cu aproape 557 de milioane de euro mai mult decât în 2025

În perioada similară a Campaniei 2025 fuseseră autorizate la plată 503,838 milioane de euro pentru 553.545 de fermieri. Diferența față de anul trecut este de 556,78 milioane de euro. Valoarea medie autorizată pentru fiecare fermier a crescut de la aproximativ 910 euro în 2025 la 1.705 euro în acest an, ceea ce reprezintă un avans de 87%.

Și numărul beneficiarilor este mai mare cu 12,4%, respectiv cu 68.502 fermieri. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirmă că ritmul plăților este important în special în această perioadă, când producătorii agricoli pregătesc noul an agricol. „În mai puțin de o lună de la demararea campaniei de plăți, au fost autorizate la plată 1,06 miliarde de euro din fonduri europene și naționale”, a transmis ministrul. Acesta susține că nivelul plăților către fermieri s-a dublat față de perioada similară din 2025. „Am reușit împreună să deblocăm rapid plățile atât de necesare fermierilor noștri, mai ales în această perioadă în care au nevoie de finanțare pentru pregătirea noului an agricol”, a declarat Florin Barbu.

Ministrul afirmă că procesarea cererilor va continua în același ritm. „Știm cât de important este ca fermierii să își primească subvențiile la timp”, a adăugat acesta.

MADR vorbește despre un ritm de plată mai rapid

Ministerul Agriculturii susține că atât volumul financiar autorizat, cât și ritmul procesării cererilor depășesc nivelurile înregistrate în aceeași etapă a campaniilor din anii precedenți. „Prioritatea noastră a fost ca sprijinul financiar să ajungă rapid și direct în conturile producătorilor agricoli, într-un moment crucial pentru pregătirea noului an agricol„, a declarat Florin Barbu.

Campania de plăți în avans continuă prin APIA, fondurile fiind destinate fermierilor eligibili în cadrul schemelor finanțate din fonduri europene și din bugetul național.