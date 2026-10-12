Fermierii și crescătorii de animale din Nebraska, unul dintre statele americane în care Donald Trump beneficiază de un sprijin electoral puternic, se confruntă cu scumpirea motorinei, îngrășămintelor, oțelului și utilajelor agricole. Decizia administrației Trump de a permite importul fără taxe vamale a 300.000 de tone de carne de vită din străinătate a amplificat nemulțumirile, iar unii dintre susținătorii președintelui american spun că își reconsideră opțiunile politice, conform BBC.

Potrivit unui reportaj BBC, crescătorii de bovine sunt afectați de mai multe probleme simultan, de la costurile ridicate de producție și efectele războiului din Iran asupra prețului combustibililor până la deciziile comerciale ale administrației americane.

Costuri de peste 300.000 de dolari pentru o fermă din Nebraska

Yvette Mannon, o crescătoare de bovine în vârstă de 63 de ani din Nebraska, se confrunta deja cu dificultăți înainte ca administrația americană să anunțe noile importuri de carne de vită.

În aprilie, un incendiu de vegetație a distrus aproximativ 1.600 de acri de pășune și 21 de kilometri de garduri de pe ferma sa, cumpărată în 2002. Cele 300 de bovine au supraviețuit, însă înlocuirea gardurilor a devenit o cheltuială majoră.

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Prețul oțelului, afectat de tarifele vamale impuse de administrația Trump, a crescut puternic. Mannon a ajuns să plătească 4,89 dolari pentru fiecare picior de gard, iar costul total al lucrărilor a depășit 300.000 de dolari.

Distrugerea pășunilor a obligat-o să transporte zilnic fân pentru hrănirea animalelor. În același timp, prețul motorinei a crescut cu peste 40% față de anul precedent, pe fondul efectelor războiului din Iran asupra pieței combustibililor.

În august, administrația Trump a anunțat importul fără taxe vamale a 300.000 de tone de carne de vită din străinătate, cu obiectivul declarat de a reduce prețurile pentru consumatori. Anunțul a venit înaintea perioadei septembrie-noiembrie, când majoritatea vițeilor din SUA sunt înțărcați și vânduți.

Potrivit reportajului BBC, piața bovinelor a reacționat imediat, iar prețurile au scăzut.

„S-a simțit ca o trădare”, a declarat Mannon, care a votat pentru Donald Trump.

Crescătorii pierd sute de dolari pentru fiecare animal

Problemele nu se limitează la fermele mici. Jake Wolfinger, în vârstă de 45 de ani, administrează împreună cu soția sa o exploatație de îngrășare a bovinelor din apropierea localității Lexington, Nebraska. Cei doi au cumpărat în 2010 un complex agricol degradat, pe care l-au transformat într-o unitate modernă, cu o capacitate de 5.500 de animale.

Wolfinger spune că prețul de vânzare al bovinelor a coborât de la 240 la 225 de dolari pentru fiecare hundredweight, unitate de măsură americană echivalentă cu aproximativ 45,4 kilograme. Diferența se poate traduce în pierderi de sute de dolari pentru fiecare animal.

Costurile cu motorina reprezintă o altă presiune, unele echipamente consumând zilnic până la 400 de galoane de combustibil.

Crescătorul este nemulțumit de intervențiile administrației Trump pe piața cărnii de vită, dar continuă să îl susțină pe președinte.

„Oamenii ar trebui să stea naibii departe de treburile fermierilor, pentru că este perioada recoltării”, a afirmat Wolfinger, citat de BBC.

Economistul agricol James Mitchell, profesor asistent la Universitatea din Arkansas, a explicat că mai multe decizii și evoluții au afectat negativ piața bovinelor. Sectorul funcționează în cicluri de 10-12 ani, iar perioada recentă de prețuri ridicate, susținută de oferta redusă și cererea mare, pare să fi fost urmată de o fază de declin.

Tarifele și importurile amplifică incertitudinea

Pe lângă importurile de carne de vită, crescătorii sunt îngrijorați de posibilitatea reluării importurilor de bovine din Mexic prin frontiera sudică a SUA.

Tarifele comerciale au contribuit la scumpirea utilajelor, a reparațiilor, a oțelului și a lemnului. În paralel, prețurile motorinei și îngrășămintelor au crescut pe fondul conflictului din Iran, potrivit reportajului BBC.

Duane Kimball, un fermier în vârstă de 54 de ani din apropierea localității Callaway, spune că presiunea financiară i-a determinat pe unii agricultori să solicite băncilor majorarea liniilor de credit.

El nu consideră însă că administrația Trump este responsabilă pentru toate dificultățile. În opinia sa, o parte dintre probleme, inclusiv costurile ridicate ale utilajelor și îngrășămintelor, precum și povara reglementărilor, existau și înainte ca Trump să revină la Casa Albă.

Pentru alți fermieri, incertitudinea legată de următoarele decizii ale administrației este la fel de îngrijorătoare ca scumpirile.

Jim Jenkins, un crescător de bovine în vârstă de 69 de ani și critic declarat al lui Trump, susține că prețurile ridicate la motorină, îngrășăminte, lemn și oțel îi afectează direct activitatea. El consideră că schimbările frecvente de politică fac dificilă planificarea investițiilor.

Nemulțumirile economice ar putea influența alegerile din noiembrie

Nebraska a susținut în mod covârșitor Partidul Republican la ultimele alegeri prezidențiale. Cu toate acestea, dificultățile economice îi determină pe unii fermieri să își reevalueze sprijinul pentru Trump.

Yvette Mannon consideră că nemulțumirile din agricultură se vor reflecta la alegerile intermediare din noiembrie. În cursa pentru Senat, candidatul independent Dan Osborn, care îl înfruntă pe republicanul Pete Ricketts, susținut de Trump, înregistrează rezultate peste așteptările inițiale în sondaje, potrivit BBC.

Administrația Trump și guvernatorul statului Nebraska, Jim Pillen, au anunțat recent măsuri de sprijin destinate reducerii costurilor cu combustibilul pentru fermieri și crescători.

Nemulțumirile economice nu se traduc însă automat într-o schimbare a opțiunilor politice. Mai mulți fermieri intervievați de BBC continuă să îl susțină pe Trump, invocând pozițiile sale conservatoare în privința unor teme sociale și promisiunile privind reducerea cheltuielilor guvernamentale.

Don Cantrell, care administrează terenuri agricole întinse pe aproximativ 12.000 de acri, consideră că Trump a fost, în ansamblu, un președinte bun, chiar dacă recunoaște că unele dintre deciziile sale sunt greșite.

În schimb, Don Batie, un fost cultivator de porumb și soia în vârstă de 67 de ani, spune că a renunțat la planul de a transmite fiicei sale ferma de 400 de acri, după ce a constatat că activitatea nu mai era viabilă economic.

Batie a votat pentru Trump în 2016, dar nu l-a mai susținut la alegerile prezidențiale din 2024, fiind dezamăgit de politicile sale. El afirmă că a auzit nemulțumiri similare și din partea altor alegători republicani din stat.

Pentru crescătorii de animale și agricultorii din Nebraska, presiunile financiare sunt tot mai greu de ignorat. Chiar dacă o parte dintre ei continuă să îl susțină pe președintele american, politicile comerciale și costurile de producție au devenit motive importante de nemulțumire într-un sector esențial pentru economia statului.