La doar 14 ani, Jacob, un adolescent din Sprowston, comitatul Norfolk, Anglia, conduce propria afacere cu plante de roșii, kituri de grădinărit și produse tematice. A început cu aproximativ 14 răsaduri și un cărucior construit împreună cu tatăl său, pe care îl transporta cu bicicleta la piețele locale. Astăzi, cultivă mii de plante în fiecare an, iar produsele sale au ajuns inclusiv la clienți din Australia, la aproximativ 10.000 de mile distanță.

Afacerea, numită The Tomato Cart, a început în timpul pandemiei de COVID-19, când familia lui Jacob a transformat grădina de legume într-o competiție amicală de cultivare a plantelor. În timp ce parcelele celorlalți membri ai familiei nu aveau rezultate prea bune, plantele lui continuau să crească. Atunci și-a dat seama cât de mult îi place grădinăritul și că are talent pentru această activitate.

„The Tomato Cart a început cu adevărat în timpul pandemiei, când familia mea a decis să transforme parcela noastră de legume într-o competiție de cultivare. Parcelele tuturor celorlalți au avut probleme, dar ale mele au continuat să se dezvolte. Atunci mi-am dat seama cât de mult îmi plăcea să cultiv plante și că mă pricepeam destul de bine la asta”, a povestit Jacob într-un interviu publicat de The Shropshire Seaweed Company.

Câțiva ani mai târziu, fratele său a început să câștige bani distribuind ziare. Jacob și-a dorit să aibă propriile venituri, dar nu voia doar să găsească o activitate din care să câștige bani. Își dorea să construiască ceva pe cont propriu.

„Am început să vorbesc cu tata despre ideea de a avea, într-o zi, propriul meu centru de grădinărit, plin cu plante cultivate de mine. Am decis că roșiile sunt cel mai bun punct de plecare, pentru că sunt distractiv de cultivat și gustoase de mâncat”, a explicat adolescentul.

A găsit o seră gratuită și și-a construit propriul cărucior

Primul pas concret a fost găsirea unei sere pe platforma Freecycle, unde oamenii oferă gratuit obiecte de care nu mai au nevoie. Jacob și tatăl său au recuperat-o cu două zile înainte ca băiatul să împlinească 13 ani, în decembrie 2024.

Ulterior, adolescentul și-a economisit banii de buzunar pentru a cumpăra o bază de remorcă veche de pe Gumtree. Împreună cu tatăl său, a transformat-o într-un cărucior pe care îl putea atașa bicicletei și transporta la piețele locale și la târgurile de vechituri din Norwich.

Așa a început să vândă direct clienților plantele de roșii pe care le cultiva din semințe. La început avea doar câteva răsaduri, însă afacerea s-a dezvoltat treptat. Potrivit BBC, Jacob a pornit cu aproximativ 14 plante, iar acum are până la 7.000 de plante în sera sa, pentru a putea face față cererii.

Un ajutor important în dezvoltarea activității a venit din partea lui Nick, de la Just Seed, care i-a oferit sfaturi și sprijin pentru cultivarea mai multor soiuri de roșii, de la varietăți cunoscute până la unele mai puțin obișnuite. Astfel, Jacob a putut să le ofere clienților recomandări în funcție de grădinile și nevoile lor.

„Cel mai frumos lucru a fost să văd oameni care se întorceau și îmi spuneau cât de bine au crescut roșiile lor sau îmi trimiteau fotografii cu prima recoltă. Asta a făcut ca tot timpul petrecut semănând, îngrijind plantele și pregătindu-le pentru vânzare să merite”, a povestit el.

Cum își împarte timpul între școală și afacere

Să conduci o afacere la 14 ani înseamnă și să găsești un echilibru între școală și muncă. Jacob spune că programul poate fi aglomerat, dar că activitatea nu i se pare o corvoadă, pentru că îi place ceea ce face.

„Să conduc o afacere în timp ce merg la școală poate fi solicitant, dar nu prea simt că este muncă, pentru că îmi place foarte mult. Părinții mei mă ajută să păstrez echilibrul și îmi amintesc că școala este pe primul loc, deși udarea plantelor înainte să plec la cursuri este întotdeauna o prioritate”, a explicat adolescentul.

Una dintre cele mai mari provocări este cultivarea miilor de plante în condițiile vremii imprevizibile din Marea Britanie. Roșiile trebuie protejate atât de nopțile geroase, cât și de perioadele cu temperaturi foarte ridicate.

„Înainte să am încălzitoare în seră, obișnuiam să aduc plantele în casă peste noapte, ca să le protejez de frig. Era multă muncă, dar făcea parte din procesul prin care învățam ce presupune cultivarea unor plante sănătoase și cum să găsesc soluții atunci când lucrurile nu merg conform planului”, a povestit Jacob.

La început, a avut emoții și în relația cu primii clienți. Se temea că oamenii nu îl vor lua în serios din cauza vârstei și îi era greu să abordeze cumpărătorii pentru a le explica ce vinde. Nici aparițiile în videoclipurile pentru rețelele sociale nu îi erau confortabile.

„În timp, însă, sprijinul oamenilor m-a ajutat să am mult mai multă încredere în mine și în ceea ce fac”, a spus el.

De la răsaduri de roșii la kituri de cultivare și mascote croșetate

Pe măsură ce The Tomato Cart s-a dezvoltat, Jacob a început să caute soluții pentru a menține afacerea activă și în afara sezonului de vânzare a plantelor. Perioada în care răsadurile pot fi comercializate este relativ scurtă, așa că adolescentul a venit cu ideea unor kituri care le permit oamenilor să își cultive propriile plante.

Acestea sunt disponibile online, inclusiv prin intermediul platformei Etsy, și sunt gândite pentru cei care vor să înceapă să grădinărească acasă. Oferta a fost completată cu brelocuri croșetate în formă de roșii, comercializate sub numele „Adopt a Tomato” („Adoptă o roșie”), dar și cu hanorace personalizate.

Produsele tematice au ajuns și peste hotare. Potrivit BBC, o mascotă croșetată în formă de roșie a fost cumpărată de un client din Australia, aflat la aproximativ 10.000 de mile de Norwich. Așadar, nu răsadurile au traversat distanța, ci unul dintre produsele create în jurul afacerii.

Jacob și-a dezvoltat și propriul site, iar comenzile online i-au permis să ajungă la cumpărători din mai multe regiuni ale Marii Britanii.

A ajuns la un parteneriat cu o companie de produse pentru grădinărit

Un alt pas în dezvoltarea afacerii a fost colaborarea cu The Shropshire Seaweed Company, o companie care produce îngrășământ lichid pe bază de alge marine. Jacob folosea deja produsul pentru plantele sale și a propus companiei o colaborare prin care să îl poată comercializa alături de răsadurile și kiturile proprii.

„Colaborarea cu The Shropshire Seaweed Company a venit în mod natural. Caut întotdeauna modalități de a-i ajuta pe oameni să cultive plante mai sănătoase, așa că a avut sens să pot oferi produsul lor presat la rece alături de produsele mele”, a explicat Jacob.

Adolescentul spune că a fost atras și de valorile companiei, în special de interesul pentru cultivarea naturală și pentru produse de calitate, realizate în armonie cu natura.

„Este un produs în care cred cu adevărat și pe care îl folosesc pentru toate plantele mele. De aceea, mă bucur să îl pot recomanda clienților care caută metode naturale pentru a cultiva plante sănătoase și viguroase”, a adăugat el.

Visul unui centru de grădinărit și dorința de a-i inspira pe alți copii

În scurt timp, Jacob a reușit să își construiască o comunitate în jurul afacerii. A participat la RHS Sandringham Flower Show, unde a avut ocazia să îi întâlnească pe Rekha Mistry, Ade Sellars și Alan Titchmarsh. A apărut, de asemenea, în podcasturi, în presa locală și la posturi de radio și televiziune, inclusiv BBC Radio Norfolk și BBC Look East.

Unul dintre lucrurile care îl motivează cel mai mult este să îi ajute pe alții să descopere plăcerea cultivării plantelor.

„Cel mai frumos lucru atunci când cultivi plante este să vezi cum ceva care începe ca o sămânță minusculă ajunge să devină hrană pe care o poți mânca. La început verifici solul în fiecare zi, așteptând să apară primul fir verde, iar apoi urmărești florile, roșiile și, în cele din urmă, prima recoltă”, a povestit Jacob.

Adolescentul spune că a învățat foarte multe din experiențele proprii, din greșeli, din reviste de grădinărit, videoclipuri și discuții cu alți cultivatori. De asemenea, feedbackul primit de la clienți și urmăritori l-a ajutat să își îmbunătățească produsele și să găsească idei noi.

În perioada următoare, Jacob vrea să își extindă gama de produse, să participe la mai multe piețe și evenimente locale și să continue colaborarea cu The Shropshire Seaweed Company. Anul acesta începe examenele GCSE, astfel că școala va rămâne prioritatea sa.

Obiectivul său pe termen lung este însă mai mare decât dezvoltarea unei afaceri cu răsaduri de roșii: își dorește să îi încurajeze în special pe tineri să cultive singuri legume, plante aromatice și alte produse alimentare.

„Cel mai mare obiectiv al meu este să inspir cât mai mulți oameni, în special generațiile tinere, să cultive ceva pe cont propriu. Fie că este vorba despre roșii, plante aromatice sau legume, să înveți de unde vine hrana și să simți satisfacția de a crește ceva de la sămânță până în farfurie este o adevărată reușită”, a concluzionat Jacob.