Un tânăr de 31 de ani din Bosnia și Herțegovina și-a găsit locul într-un sat de munte din Italia, unde crește aproximativ 30 de capre și câteva vaci. Pe lângă activitatea de crescător de animale, Halid Selimović lucrează ca grădinar și muncitor în construcții și se ocupă de diverse reparații. Stabilit de trei ani în localitatea Fuipiano Valle Imagna, la aproape 1.000 de metri altitudine, spune că este mulțumit de viața pe care o duce și nu intenționează să se întoarcă în țara natală.

Halid Selimović a ajuns în localitatea italiană Fuipiano Valle Imagna în urmă cu trei ani. Pasiunea pentru animale o avea însă de mai mult timp, încă din perioada în care locuia în Bosnia și Herțegovina. În prezent, crește aproximativ 30 de capre și șase vaci, iar la gospodărie este ajutat de iubita sa, Valentina.

„Înainte lucram ca păstor, în Bosnia aveam patru capre, dar mi-au plăcut întotdeauna animalele. Iubita mea, Valentina, mă ajută în toate”, a povestit Halid pentru publicația italiană La Voce delle Valli, citată de Blic.

O zi împărțită între fermă și celelalte meserii

Ziua lui Halid începe devreme, cu pregătirea celor necesare pentru animale. După ce își termină celelalte activități profesionale, se întoarce la fermă, unde le hrănește și le asigură apă.

Tânărul crește iezi pentru producția de carne, iar bovinele pe care le deține sunt destinate aceluiași scop. Creșterea animalelor nu este însă singura sa ocupație. Lucrează și ca grădinar, muncitor în construcții și se ocupă de diverse reparații, fiind, după cum spune chiar el, un om bun la toate.

În activitatea de zi cu zi, Valentina îl ajută să împartă responsabilitățile de la fermă și celelalte sarcini profesionale.

Diferențele dintre creșterea animalelor în Italia și Bosnia și Herțegovina

Experiența acumulată în cele două țări i-a permis lui Halid să compare condițiile în care se desfășoară activitatea de creștere a animalelor. Printre cele mai importante diferențe pe care le observă se numără organizarea muncii, reglementările din domeniu și frecvența controalelor.

„În Bosnia și Herțegovina, totul era complet diferit. Încă se lucra ca în anii ’90, așa cum se lucra odinioară și aici. În Italia, astăzi, totul trebuie să respecte întocmai regulile, și pe bună dreptate. Trebuie să respecți reglementările, altfel pot apărea boli și alte probleme”, a explicat Halid.

Potrivit acestuia, controalele sunt frecvente, iar aproape fiecare etapă a creșterii animalelor este supravegheată.

Cu toate acestea, sistemul italian are și dificultăți. Halid indică taxele ridicate, numeroasele obligații financiare și birocrația drept principalele probleme cu care se confruntă crescătorii de animale, considerând că acestea îngreunează uneori inutil activitatea.

Este singurul crescător de capre din sat

Halid spune că este singurul crescător de capre din Fuipiano, într-o zonă în care creșterea bovinelor este mult mai răspândită.

Toate caprele sale aparțin rasei orobice, pe care o descrie ca fiind rezistentă și potrivită condițiilor din regiunea montană în care locuiește.

Deși localitatea se află la o anumită distanță de centrele mai mari, tânărul apreciază mediul și liniștea oferite de această zonă.

„Îmi place că aici este soare toată ziua. Desigur, suntem oarecum izolați, dar pentru animale este mai bine așa”, a explicat el.

A organizat un târg la care au participat aproximativ 160 de animale

Pentru a promova creșterea caprelor și a face această activitate mai cunoscută în comunitatea locală, Halid a organizat, pe 24 octombrie, un târg în Fuipiano.

Potrivit acestuia, la eveniment au fost aduse aproximativ 160 de animale, inclusiv capre din regiunea Valtellina. La târg au venit și vizitatori din zona Val Camonica, iar organizarea a fost susținută de sponsori.

Prima ediție s-a bucurat de un răspuns bun, iar Halid ia deja în calcul organizarea unui nou eveniment anul viitor.

„Deoarece prima ediție a avut succes, plănuim să o repetăm și anul viitor. Vremea a ținut cu noi, a fost însorit, așa că putem spune că totul a fost perfect”, a declarat tânărul.

De ce nu intenționează să se întoarcă în Bosnia și Herțegovina

Halid își vede viitorul în Italia și își dorește să continue activitatea de creștere a animalelor. Spune că speră ca sănătatea să-i permită să muncească în continuare, iar sprijinul partenerei sale este important pentru ca amândoi să poată face față responsabilităților.

„Sper că sănătatea mă va mai ține și, dacă totul va fi în regulă, mi-aș dori să continui cu creșterea animalelor. Am o iubită care mă ajută și noi doi reușim să le facem pe toate”, a spus Halid.

Întrebat despre posibilitatea de a reveni în Bosnia și Herțegovina, tânărul a răspuns că nu a mai fost acolo de mai mulți ani și că nu are în plan să se întoarcă.

Un alt motiv pentru care apreciază viața în Fuipiano este relația cu localnicii. Satul are aproximativ 200 de locuitori, iar Halid consideră că înțelegerea dintre oameni este esențială într-o comunitate atât de mică.

„Aici îmi este bine, altfel nu m-aș fi stabilit. Mă înțeleg bine cu oamenii, cu toată lumea. În sat suntem aproximativ 200 de persoane și este important să trăim în armonie unii cu ceilalți”, a declarat tânărul.