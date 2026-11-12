Un studiu preliminar a identificat o asociere îngrijorătoare între produsele care conțin stimulente și problemele cardiace grave, în special în rândul tinerilor. Cercetarea nu demonstrează însă că energizantele sunt cauza acestor probleme, potrivit Mediafax.

Un energizant la prânz, un supliment înainte de sală, încă o cafea după-amiaza. Pentru mulți oameni, aceasta este o rutină obișnuită.

Un studiu prezentat la conferința Scientific Sessions 2026 a American Heart Association atrage însă atenția asupra unei posibile legături între consumul de produse cu stimulente și problemele grave de inimă.

Ce au descoperit cercetătorii

Echipa de cercetare a analizat 28.345 de raportări transmise în perioada 2017-2025 către FDA, agenția americană care supraveghează alimentele și suplimentele.

Oricine poate trimite o astfel de raportare: pacienți, medici, producători sau simpli consumatori.

Dintre acestea, doar 854 vizau energizante sau suplimente care conțin cafeină ori alte stimulente. Celelalte 27.491 de raportări se refereau la produse obișnuite, de la sucuri și smoothie-uri până la vitamine, batoane proteice și shake-uri.

Diferențele dintre cele două grupuri au fost semnificative:

Stopul cardiac apărea de aproximativ 11 ori mai des în raportările referitoare la produsele cu stimulente;

Infarctul era raportat de aproximativ 4,5 ori mai des;

Tulburările de ritm cardiac și palpitațiile apăreau de aproximativ patru ori mai des;

Bătăile rapide ale inimii, durerile în piept și leșinul erau raportate de două până la trei ori mai des.

Aproximativ 45% dintre raportările privind problemele cardiace asociate acestor produse vizau adulți cu vârste între 18 și 34 de ani. Tiparul a fost asemănător în cazul femeilor și al bărbaților.

De ce nu trebuie interpretată cifra de 11 ori mai des ca un risc individual

Cifra poate părea alarmantă, dar nu înseamnă că o persoană care consumă energizante are un risc de 11 ori mai mare de a suferi un stop cardiac.

Ea arată cât de des apare stopul cardiac în raportările referitoare la produsele cu stimulente, nu cât de probabil este ca un consumator de energizante să aibă un asemenea eveniment.

Baza de date nu oferă informații despre numărul persoanelor care au consumat energizante fără să aibă nicio problemă. De asemenea, nu arată câte persoane au avut probleme, dar nu le-au raportat. În lipsa acestor date, cercetătorii nu pot calcula riscul real.

Medicul Gregory M. Marcus, de la Universitatea California din San Francisco, care a coordonat declarația științifică a American Heart Association privind cafeina și sănătatea inimii, nu a participat la acest studiu.

Acesta spune că există explicații biologice pentru care legătura dintre stimulente și problemele cardiace ar putea fi reală, însă cercetarea nu o demonstrează. Alte variabile ar fi putut influența rezultatele, iar pentru clarificarea relației sunt necesare studii suplimentare.

De ce apar mai des tinerii în raportări

Cercetătorii nu au încă un răspuns clar.

O posibilă explicație este că tinerii consumă mai multe astfel de produse și, prin urmare, apar mai frecvent în raportări. Contează și modul în care sunt utilizate: de exemplu, înaintea unui efort fizic intens sau în combinație cu alcool ori alte substanțe.

O altă posibilitate este ca unele persoane să aibă afecțiuni cardiace nediagnosticate.

Câtă cafeină este prea multă

Potrivit declarației American Heart Association din 2026, majoritatea adulților poate consuma până la 400 mg de cafeină pe zi fără probleme. Cantitatea echivalează cu aproximativ cinci cești de cafea neagră, fiecare având 240 ml.

Conținutul de cafeină diferă însă considerabil de la un produs la altul. Unele energizante pot conține de până la trei ori mai multă cafeină decât cafeaua filtrată, raportat la aceeași cantitate de lichid.

În cazul anumitor suplimente pentru antrenament, concentrația poate depăși de peste 12 ori nivelul din cafea.

„Pentru mulți oameni sănătoși, la un consum ocazional, riscul este probabil mic”, a declarat Sai Samayamanthula, autorul studiului și student la Medicină în Virginia. În cazul persoanelor care consumă regulat astfel de produse, limita zilnică poate fi însă depășită rapid.

O piață cu mai puține reguli

Piața energizantelor s-a mai mult decât dublat în ultimii zece ani, depășind 20 de miliarde de dolari în 2024.

În Statele Unite, FDA clasifică aceste produse drept alimente sau suplimente, nu medicamente. Prin urmare, ele nu sunt supuse acelorași teste de siguranță înainte de a ajunge pe rafturile magazinelor, alături de sucuri și apă.

Ce urmează

Autorii studiului solicită o monitorizare mai atentă a produselor care conțin stimulente. De asemenea, recomandă medicilor să îi întrebe pe pacienții tineri care se prezintă cu palpitații, dureri în piept sau episoade de leșin dacă obișnuiesc să consume energizante ori suplimente cu stimulente.

Studiul nu indică nicio marcă anume. Cercetătorii au grupat produsele în funcție de ingredientele pe care le conțin, nu de producător.