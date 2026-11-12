Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) stabilește cadrul procedural pentru autorizarea sistemelor locale de irigații realizate în cadrul exploatațiilor agricole. Autorizațiile vor fi emise de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), iar noile reguli stabilesc procedura pentru obținerea, modificarea, suspendarea sau retragerea acestora.

Reglementarea completează normele de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și urmărește să ofere un cadru unitar fermierilor care își construiesc propriile sisteme de irigații.

Proiectul a primit pe 10 noiembrie aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ.

Sistemele locale vor fi autorizate de ANIF

Legea prevede deja că sistemele locale de irigații sunt autorizate de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. Acestea pot fi realizate în interiorul exploatațiilor agricole și pot funcționa independent de infrastructura de irigații aflată în domeniul public sau privat al statului. Deținătorii unor asemenea sisteme pot beneficia și de finanțări publice nerambursabile pentru înființare, reabilitare, modernizare sau exploatare. Ei pot prelua apa necesară culturilor din surse autorizate, cu respectarea legislației în domeniul gospodăririi apelor.

Regulile prevăd mai multe obligații pentru deținătorii sistemelor locale. Aceștia trebuie să dețină autorizație pentru sursa de apă utilizată la irigații și să comunice ANIF informații despre sistemul instalat și suprafața deservită.

Sistemele trebuie dotate și cu mijloace pentru măsurarea consumului de apă și energie electrică.

Fermierii au, de asemenea, obligația să transmită informații privind udările efectuate și culturile irigate.

Autorizația poate fi modificată, suspendată sau retrasă

Noua procedură reglementează nu numai emiterea autorizației, ci și situațiile care pot apărea ulterior. Sunt prevăzute reguli privind modificarea autorizației atunci când intervin schimbări în sistem, precum și transferul acesteia în anumite situații.

Procedura cuprinde și posibilitatea suspendării temporare sau a retragerii autorizației dacă beneficiarul nu respectă condițiile legale. Consiliul Legislativ a cerut, în avizul său, ca unele dintre aceste situații să fie formulate mai precis, inclusiv cazurile în care autorizația poate fi retrasă și condițiile pentru încetarea suspendării.

Autorizarea este importantă și pentru investițiile realizate prin intervenția DR-26 „Înființarea sistemelor de irigații”, din Planul Strategic PAC 2023-2027. Prin această intervenție sunt finanțate sisteme locale noi în zone care nu sunt deservite de infrastructura existentă.

Proiectele pot acoperi întregul circuit al apei, de la sursă până la plantă. Sunt eligibile inclusiv sistemele de contorizare, bazinele de colectare și stocare și folosirea apei recuperate ca sursă alternativă. ANIF are deja atribuții în verificarea tehnică a proiectelor finanțate prin DR-26 și eliberează autorizațiile pentru sistemele locale realizate în cadrul acestor investiții.

Reglementarea era prevăzută încă din 2022

Obligația Guvernului de a stabili procedura de autorizare datează din 2022. Legea nr. 136/2022 prevedea că normele metodologice pentru autorizarea sistemelor locale trebuiau aprobate în termen de 30 de zile de la intrarea sa în vigoare. Consiliul Legislativ a constatat, în avizul emis în noiembrie 2026, că acest termen fusese depășit.

Prin stabilirea unei proceduri unitare, MADR urmărește să clarifice modul în care fermierii pot pune în funcțiune și exploata legal propriile sisteme locale de irigații, într-o perioadă în care accesul la apă devine tot mai important pentru protejarea producției agricole.