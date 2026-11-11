Rusia își depozitează tot mai mult grâul în saci uriași din plastic / Exporturile mai slabe au umplut silozurile tradiționale

11 nov. 2026, Agribusiness
Rusia își depozitează tot mai mult grâul în saci uriași din plastic / Exporturile mai slabe au umplut silozurile tradiționale
FOTO: Dreamstime/ Branex
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Cuprins
  1. Sacii pot fi amplasați direct pe câmp
  2. O mare parte din silozurile Rusiei sunt învechite

Fermierii ruși recurg tot mai mult la saci uriași din plastic pentru depozitarea cerealelor, după ce atacurile cu drone din Marea Neagră au perturbat exporturile și au dus la acumularea unor stocuri importante. În acest an, până la 20 de milioane de tone de cereale ar putea fi păstrate astfel, transmite Reuters. Tehnologia, cunoscută drept „silobag-uri argentiniene”, a fost dezvoltată în Argentina în anii ’90 și este folosită ca alternativă mai ieftină la silozurile tradiționale.

Începând din iulie, exporturile de cereale ale Rusiei au scăzut cu aproximativ o treime față de nivelul obișnuit. Atacurile reciproce ale Rusiei și Ucrainei asupra porturilor și navelor au afectat una dintre cele mai importante rute comerciale pentru cereale. Firma de consultanță IKAR estimează că aproximativ 20 de milioane de tone de cereale rusești ar putea rămâne neexportate în acest an. „Estimăm că în acești saci ar putea fi depozitate până la 20 de milioane de tone din recolta Rusiei”, a declarat Dmitri Rîlko, directorul general al IKAR.

Sacii pot fi amplasați direct pe câmp

Silobag-urile permit fermierilor să creeze spații de depozitare chiar în apropierea terenurilor agricole. Avantajul este important mai ales în regiunile unde silozurile sunt puține sau se află la distanțe mari. Compania Aeon Agro, din regiunea Penza, și-a mărit de opt ori utilizarea sacilor față de 2023. În prezent, aproximativ 180.000 de tone de cereale, peste jumătate din producția companiei, sunt păstrate astfel.

Soluție este ieftină, dar cu riscuri. Dacă sacii se pliază sau sunt deteriorați, șoarecii pot pătrunde în interior. Păsările reprezintă, de asemenea, un risc, iar unele ferme folosesc dispozitive sonore pentru a le ține la distanță.

În condițiile unor dobânzi ridicate, mulți fermieri nu își permit investiții în silozuri moderne, astfel încât depozitarea în saci rămâne una dintre puținele soluții accesibile.

O mare parte din silozurile Rusiei sunt învechite

Rusia dispune de o capacitate totală de depozitare de aproximativ 160 de milioane de tone de cereale. Experții estimează însă că doar circa 40% dintre aceste capacități respectă standardele moderne. Restul sunt potrivite mai ales pentru depozitare pe termen scurt, ceea ce crește riscul de pierderi.

Asociația producătorilor ruși de cereale estimează că aproximativ 10 milioane de tone, echivalentul a 7% din recolta anuală, sunt deja păstrate în silobag-uri. Pe măsură ce exporturile rămân sub presiune, utilizarea acestei metode ar putea continua să crească și în regiunile agricole din sudul Rusiei.

Articol editat de un jurnalist în care au fost folosite texte traduse cu AI.

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