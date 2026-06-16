Mulți consumatori consideră că peștele proaspăt este întotdeauna cea mai bună alegere. Specialiștii din industria pescuitului și ai siguranței alimentare spun însă că lucrurile nu sunt atât de simple. În cazul anumitor specii, congelarea imediat după captură poate păstra foarte bine gustul, textura și valoarea nutritivă. Mai mult, procesul de congelare contribuie la reducerea riscului unor paraziți și poate oferi un produs de calitate comparabilă sau chiar superioară celui comercializat ca fiind proaspăt, potrivit EatingWell.

Mai mulți experți recomandă cinci tipuri de pește și fructe de mare care merită cumpărate direct din secțiunea de produse congelate.

De ce peștele congelat nu este o alegere inferioară

Produsele congelate au fost mult timp privite cu suspiciune de către consumatori, însă în cazul fructelor de mare situația este diferită.

„Atunci când este congelat corect, peștele își poate păstra pentru mult timp aroma, textura și valoarea nutritivă, reducând în același timp risipa alimentară”, explică Isaac Bernal Carbajo, chef executiv al Reprezentanței Spaniei la Organizația Națiunilor Unite.

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Specialistul subliniază și rolul congelării în siguranța alimentară, procesul contribuind la eliminarea unor paraziți care pot fi prezenți în anumite specii.

1. Somonul

Experții recomandă somonul congelat mai ales în afara sezonului de pescuit.

Heather Richie, comerciant certificat de pește în Irlanda, spune că somonul congelat poate reprezenta cea mai bună opțiune pentru cei care vor să consume pește capturat în sezonul optim.

În plus, somonul este bogat în acizi grași Omega-3 și poate fi păstrat în congelator pentru perioade mai lungi, fiind ușor de decongelat atunci când este nevoie.

2. Pollock

Mai puțin cunoscut în România, pollock-ul este un pește alb pescuit în principal în Pacificul de Nord și Atlanticul de Nord-Vest.

Potrivit experților, acesta își păstrează foarte bine textura după congelare și reprezintă o alternativă mai accesibilă la cod.

Heather Richie afirmă că mulți consumatori plătesc mai mult pentru cod, deși pollock-ul oferă rezultate foarte asemănătoare în preparate precum fish & chips sau peștele pane.

3. Tonul

Tonul este o altă specie recomandată pentru congelare.

„Tonul este ideal pentru preparate precum tartar, sashimi sau poke. Congelarea rapidă contribuie atât la păstrarea calității, cât și la creșterea siguranței alimentare”, spune Isaac Bernal Carbajo.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) recomandă ca peștele consumat crud să fi fost anterior congelat, pentru reducerea riscului asociat anumitor paraziți.

Specialiștii atrag însă atenția că congelarea nu elimină bacteriile, motiv pentru care prepararea termică rămâne cea mai sigură opțiune.

4. Codul

Codul este apreciat pentru textura sa fermă și capacitatea de a rezista bine procesului de congelare.

„Codul își păstrează foarte bine structura și textura după decongelare”, explică Isaac Bernal Carbajo.

Specialiștii recomandă prepararea sa cu grijă, deoarece fiind un pește slab poate deveni uscat dacă este gătit excesiv.

5. Creveții

Deși nu sunt pește, creveții ocupă un loc important pe lista experților.

Potrivit specialiștilor din industrie, majoritatea creveților sunt congelați imediat după capturare și ulterior decongelați înainte de a fi expuși la vitrinele magazinelor.

„În multe cazuri, creveții comercializați ca proaspeți sunt de fapt creveți care au fost deja congelați și apoi decongelați”, explică Heather Richie.

Din acest motiv, cumpărarea lor direct din secțiunea de produse congelate poate reprezenta o alegere mai practică și mai economică.

Cum se decongelează corect peștele

Specialiștii recomandă decongelarea lentă, în frigider, peste noapte.

Dacă timpul este limitat, peștele poate fi pus într-o pungă sigilată și introdus într-un vas cu apă rece, schimbată periodic.

Multe produse congelate pot fi gătite și direct din congelator, inclusiv în friteuza cu aer cald, fără a fi necesară decongelarea completă.