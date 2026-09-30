Peste 100 de expozanți, degustări de fructe și vinuri, expoziții, ateliere pentru copii și demonstrații despre agricultura viitorului sunt anunțate la ediția din 2026 a evenimentului Toamna Horticolă Bucureșteană – Ziua Recoltei. Evenimentul va avea loc între 1 și 4 octombrie, în Campusul Agronomie-Herăstrău al USAMV București.

Timp de patru zile, campusul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București va găzdui producători, cercetători, studenți și pasionați de horticultură. Organizatorii anunță peste 100 de expozanți, mai mult de 30 de workshopuri și activități și estimează peste 10.000 de vizitatori.

În zona expozițională vor fi disponibile fructe, legume, flori, plante, produse agroalimentare, materiale pentru grădinărit și decorațiuni cu tematică horticolă. Portalul oficial al evenimentului indică, între categoriile de participare, plante și produse de grădinărit, produse agroalimentare, echipamente, unelte și inputuri.

Degustări de fructe și vinuri

Programul include degustări de fructe provenite din specii pomicole noi, precum și prezentări și degustări de soiuri de struguri de masă.

Vizitatorii vor putea afla informații și despre vinuri produse la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Pietroasa.

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Evenimentul are și o componentă dedicată cercetării și noilor tehnologii din horticultură. Printre temele propuse se află utilizarea inteligenței artificiale în ameliorarea plantelor, agricultura durabilă și tehnologii destinate agriculturii viitorului.

Unul dintre workshopuri este „AI-CROPBREED – Ameliorarea morcovului cu ajutorul inteligenței artificiale”, iar programul include și demonstrația „Climate”.

Expoziții în Parcul dendrologic

Ediția din acest an include expoziția „Infinity – Tribute to Yayoi Kusama”, organizată în Parcul dendrologic al campusului.

O altă expoziție, „Grădinari planetare”, prezintă rezultatele practicii studenților de la programul de Peisagistică, desfășurate la Brezoi, în județul Vâlcea.

Pentru familii sunt pregătite activități dedicate naturii și mediului. Caravana Pădurii va organiza ateliere și discuții despre oameni, arbori și păduri, iar atelierul „Grădini relocate” propune o perspectivă asupra modului în care pot fi regândite spațiile verzi.

Programul mai cuprinde ateliere de desen după natură, botanică, ornitologie și pomicultură, precum și o expoziție de postere cu rezultate ale cercetării realizate în cadrul USAMV București.

Ocupația de designer florist, recunoscută oficial

Un moment programat pentru 2 octombrie este dedicat recunoașterii oficiale a ocupației de designer florist. Evenimentul va avea loc în Aula Magna „Petre S. Aurelian” din cadrul USAMV București.

Potrivit organizatorilor, standardul ocupațional pentru designer florist, inițiat și elaborat de Andreea Stor, a primit validare instituțională, guvernamentală și academică prin Autoritatea Națională pentru Calificări, cu sprijinul USAMV București.

Recunoașterea ocupației introduce designul floral într-un cadru profesional și educațional oficial.

„Toamna Horticolă Bucureșteană – Ziua Recoltei” este organizată de Facultatea de Horticultură din cadrul USAMV București, în parteneriat cu Primăria Sectorului 1.

Evenimentul se desfășoară în Campusul Agronomie-Herăstrău, Bd. Mărăști nr. 59, București. Datele oficiale ale ediției 2026 sunt 1-4 octombrie.