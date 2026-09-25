Producătorii vitivinicoli mai pot depune până la 19 octombrie 2026 cereri de finanțare pentru investiții în sectorul vinului. APIA a alocat în acest an peste 11 milioane de euro prin două intervenții destinate investițiilor în active și creșterii durabilității producției de vin.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește producătorilor vitivinicoli că sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru intervențiile IS-V-02 și IS-V-07 se încheie la 19 octombrie 2026.

Prin intervenția IS-V-02, „Investiții în active corporale și necorporale”, este disponibil un buget de 9,348 milioane de euro. Pentru IS-V-07, „Investiții în active corporale și necorporale menite să sporească durabilitatea producției de vin”, fondurile alocate ajung la 1,695 milioane de euro.

În total, bugetul celor două intervenții este de 11,044 milioane de euro.

12 cereri depuse până la 25 septembrie

Potrivit datelor APIA, până la 25 septembrie 2026 au fost depuse 12 cereri de finanțare în cadrul celor două intervenții, cu o valoare totală de peste 4,166 milioane de euro.

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Cele mai multe solicitări au fost înregistrate pentru IS-V-02. Este vorba despre 10 cereri, în valoare totală de aproximativ 3,988 milioane de euro. Valoarea acestora reprezintă 28,44% din nivelul corespunzător pragului de 150% din bugetul alocat intervenției.

Pentru IS-V-07 au fost depuse două cereri, în valoare totală de 178.535,78 de euro, reprezentând 7,02% din nivelul corespunzător pragului de 150% din buget.

APIA îi încurajează pe producătorii vitivinicoli interesați să pregătească și să depună cererile și documentele justificative înainte de termenul-limită, în conformitate cu condițiile prevăzute în ghidurile celor două intervenții.

Informațiile privind sesiunea de finanțare din 2026, ghidurile solicitantului, accesul la sistemul informatic și repartizarea bugetului pentru proiectele de achiziții complexe și simple sunt disponibile pe site-ul APIA.