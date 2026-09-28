Locuitorii din Washington vor decide în noiembrie, odată cu alegerile de la jumătatea mandatului, dacă vânzarea și distribuția de foie gras ar trebui interzise în capitala Statelor Unite. Referendumul a fost obținut de activiști pentru drepturile animalelor, transmite Agerpres.

Inițiatorii spun că foie gras este un produs asociat cu practici crude de hrănire forțată a gâștelor și rațelor. Restaurantele și producătorii avertizează însă că o interdicție ar lovi direct gastronomia locală și locurile de muncă din industrie.

Pentru organizarea consultării populare, activiștii de la Pro Animal DC trebuiau să obțină semnăturile a cel puțin 5% dintre alegătorii înregistrați în Districtul Columbia. Au strâns aproape 32.000 de semnături, un rezultat care depășește chiar și susținerea inițială obținută în trecut pentru referendumul privind legalizarea canabisului, aprobat ulterior în 2014.

Susținătorii inițiativei sunt convinși că măsura va trece, chiar dacă dezbaterea rămâne puternic polarizată.

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Washington, unul dintre cei mai mari consumatori de foie gras din SUA

Activiștii vor ca Washingtonul să urmeze exemplul Californiei sau al orașului Pittsburgh, Pennsylvania, unde au fost adoptate măsuri împotriva foie gras-ului. „Washington DC este al treilea cel mai mare consumator de foie gras din întreaga țară. Așadar, eliminarea acestui produs crud din oraș ar avea un impact considerabil asupra industriei foie gras”, afirmă Natalie Fulton, purtătoarea de cuvânt a Pro Animal DC.

Un alt activist, Mike Accardi, susține că produsul continuă să fie cumpărat și pentru că mulți consumatori nu cunosc modul în care este obținut.

Unul dintre cei mai vocali opozanți ai inițiativei este Bart Hutchins, chef și proprietar al restaurantului Butterworth’s, un local de lux situat în apropiere de Capitoliu. Foie gras este un ingredient important în meniul restaurantului și este folosit în sosuri, pateuri și chiar în înghețată. Hutchins spune că o interdicție ar avea efecte serioase asupra restaurantelor din oraș. El critică ceea ce numește o „tendință foarte modernă de a călca în picioare trecutul” și consideră că produsul face parte dintr-o tradiție gastronomică ce nu ar trebui eliminată prin vot.

Producătorii resping acuzațiile de cruzime

Industria foie gras contestă puternic argumentele activiștilor. Jordan Grinor, directorul Hudson Valley Farms, unul dintre cei doi producători comerciali de foie gras din Statele Unite, susține că hrănirea forțată nu trebuie privită automat drept cruzime. El argumentează că rațele acumulează în mod natural grăsime în ficat înainte de migrație și că practica utilizată în ferme are rădăcini agricole vechi. „Ar trebui ca guvernele să aibă puterea de a decide ce avem dreptul să mâncăm? Aceasta este, de fapt, întrebarea”, spune Grinor.

Hudson Valley Farms are aproximativ 150 de angajați implicați în producția de foie gras în nordul statului New York. Jordan Grinor avertizează că o interdicție la Washington ar putea duce la concedierea a cel puțin unei treimi dintre aceștia, dacă cererea s-ar reduce semnificativ.

Pentru producători, disputa nu este doar una despre bunăstarea animalelor, ci și despre libertatea consumatorului, tradiție și impact economic.

Un referendum care depășește gastronomia

Mișcarea împotriva foie gras-ului este susținută în principal de vegetarieni și activiști pentru protecția animalelor, dar nu numai. James Nance, care se descrie drept un consumator de carne și postează frecvent imagini cu preparatele sale preferate, s-a alăturat campaniei în ciuda faptului că recunoaște existența unor probleme politice pe care le consideră mai urgente.

„Există probleme mai presante, cum ar fi apărarea democrației sau atacurile administrației Trump”, spune el. Totuși, odată ce foie gras a devenit subiect de referendum, Nance a decis să se implice.

Votul din noiembrie va decide dacă Washingtonul va intra pe lista jurisdicțiilor americane care limitează sau interzic comercializarea foie gras-ului. Disputa pune față în față argumentele privind bunăstarea animalelor cu cele despre tradiție culinară, libertatea de alegere și costurile economice ale unei interdicții.