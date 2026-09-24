Insecta, cunoscută drept gândacul pătat, a fost identificată în județul Bacs-Kiskun, în apropierea frontierei Ungariei cu Serbia, potrivit Autorității Sanitare Veterinare din Ungaria (NEBIH). „Este prima descoperire confirmată a acestei insecte, care este clasificată drept organism dăunător de carantină de către UE, în Ungaria și în Uniunea Europeană”, a transmis NEBIH.

Autoritatea a fost alertată de un localnic, care observase insecta, dar nu a putut să o identifice. Analizele efectuate ulterior în laborator au confirmat că este vorba despre Lycorma delicatula. Autoritățile ungare au început aplicarea măsurilor de carantină necesare pentru a împiedica răspândirea insectei. NEBIH avertizează că vigilența populației și raportarea rapidă a exemplarelor suspecte vor fi importante pentru prevenirea instalării dăunătorului.

Vița de vie, printre culturile cele mai expuse

Insecta este originară din Asia și poate ataca un număr foarte mare de plante. Potrivit datelor disponibile, se hrănește cu peste 70 de specii. Printre acestea se numără pomii fructiferi, nucii, plantele ornamentale și arborii din exploatațiile forestiere. Insecta are însă o preferință deosebită pentru vița de vie.

Institutul Național de Cercetare în Agricultură din Franța (INRAE) avertizează că răspândirea sa ar putea reprezenta un risc important pentru sectoarele fructelor și vinului. La maturitate, insecta își folosește aparatul bucal pentru a extrage seva plantelor. Atacurile numeroase pot slăbi sever plantele și pot provoca, în cele din urmă, moartea acestora. Un exemplar adult are abdomenul de aproximativ 25 de milimetri lungime și 15 milimetri lățime. Insecta este ușor de remarcat prin culorile vii și cele două perechi de aripi.

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Pierderi de sute de milioane de dolari în Statele Unite

Experiența Statelor Unite arată dimensiunea posibilului impact economic produs de acest dăunător. Lycorma delicatula a fost observată pentru prima dată în SUA în 2014, în comitatul Berks din Pennsylvania. Cercetătorii au stabilit ulterior că insecta ajunsese acolo cu aproximativ doi ani mai devreme. Aceasta ar fi fost transportată accidental odată cu un transport de pietre provenit din Asia.

Un studiu realizat în 2020 de Universitatea din Pennsylvania a estimat pierderi economice anuale de aproximativ 554 de milioane de dolari în acest stat. Potrivit aceleiași estimări, răspândirea insectei ar fi putut conduce și la dispariția a aproape 5.000 de locuri de muncă anual.

Insecta nu reprezintă un pericol pentru oameni

Lycorma delicatula nu este considerată periculoasă pentru oameni sau animale. Principala amenințare este reprezentată de efectele asupra culturilor agricole și a vegetației.

Descoperirea din Ungaria este importantă deoarece confirmă pentru prima dată prezența insectei pe teritoriul Uniunii Europene. Autoritățile încearcă acum să împiedice stabilirea unei populații permanente și extinderea dăunătorului către alte regiuni agricole.