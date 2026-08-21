Statele Unite vor permite importul a până la 300.000 de tone de carne tocată de vită. Măsura urmărește reducerea prețurilor pentru consumatori. Președintele american Donald Trump a anunțat că această cantitate nu va afecta cotele tarifare existente. Decizia face parte dintr-un acord valabil 90 de zile, potrivit Reuters.

Americanii se confruntă cu facturi alimentare ridicate, iar carnea de vită s-a scumpit mult peste media alimentelor. Administrația încearcă să crească rapid oferta prin importuri, în timp ce efectivele interne de bovine rămân reduse.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Trump a susținut că a primit un angajament privind prețul cărnii. Potrivit acestuia, produsul importat va fi vândut cu 25% sub nivelul actual al pieței. Președintele american nu a precizat din ce țări va proveni carnea. De asemenea, nu a spus cine și-a asumat angajamentul privind reducerea prețului.

Trump a afirmat că acordul va reduce cheltuielile consumatorilor. În același timp, importurile ar urma să ofere timp pentru refacerea efectivului american de bovine.

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Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a prezenta mai multe informații despre acord.

Carnea tocată de vită s-a scumpit cu aproape 10%

În iulie 2026, prețul mediu al cărnii tocate crude de vită a ajuns la 7,12 dolari pentru 453,6 grame. Prețul a crescut cu 9,4% comparativ cu iulie 2025, potrivit Biroului pentru Statistica Muncii din SUA. Prin comparație, alimentele consumate acasă s-au scumpit cu 2,7% în același interval. Categoria care include carnea, peștele, ouăle și produsele din carne a înregistrat o creștere anuală de 1,9%.

Prețul cărnii tocate a scăzut ușor față de luna precedentă, cu 0,4%. Nivelul a rămas însă mult peste cel înregistrat cu un an înainte.

Efectivele de bovine au continuat să scadă

Statele Unite aveau 86,2 milioane de bovine la 1 ianuarie 2026, potrivit [Departamentului Agriculturii din SUA. Din total, 27,6 milioane erau vaci crescute pentru carne, cu 1% mai puține decât în anul anterior. Numărul vițeilor a fost estimat la 32,9 milioane, în scădere cu 2%. Totodată, efectivele de animale aflate la îngrășat au coborât cu 3%, până la 13,8 milioane.

Oferta nu poate fi refăcută rapid. Ciclul de producție al bovinelor durează între opt și 12 ani și este influențat de prețuri, secetă și costul furajelor.

Atunci când fermierii decid să-și extindă efectivele, păstrează mai multe femele pentru reproducție. Acestea produc primul vițel în jurul vârstei de doi ani. Vițelul are nevoie apoi de încă aproximativ 18 luni pentru a ajunge la greutatea de sacrificare. Din acest motiv, pot trece mai mulți ani până când creșterea efectivelor se vede în oferta de carne. Serviciul de Cercetare Economică al USDA estima că oferta redusă va menține prețurile ridicate în 2026. Prețurile mari din magazine ar putea persista mai mulți ani.

Administrația a mai majorat importurile

Măsura anunțată acum nu este prima intervenție a administrației Trump pe piața cărnii de vită. În februarie, președintele a majorat temporar cota pentru importurile fără taxe vamale din Argentina.

Decizia a permis importarea suplimentară a 80.000 de tone de carne slabă de vită pe an. Cantitatea a fost împărțită în patru tranșe trimestriale de câte 20.000 de tone, potrivit Casei Albe.

Noua măsură este considerabil mai amplă, dar detaliile comerciale nu au fost încă prezentate. Nu se știe ce țări vor furniza cele 300.000 de tone și nici prin ce mecanism va fi garantată reducerea de 25% anunțată de Trump.