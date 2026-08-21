La Mița Biciclista își cere scuze după videoclipul despre merdenele: „Reacțiile puternice sunt îndreptățite”

21 aug. 2026, Articole / Reportaje
8822
La Mița Biciclista își cere scuze după videoclipul despre merdenele: „Reacțiile puternice sunt îndreptățite”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Videoclipul care a provocat scandalul
  2. Acuzații de snobism și elitism

Restaurantul La Mița Biciclista reacționează la derapajul care a stârnit un val de critici online. Reprezentanții localului își cer scuze persoanelor jignite. Reacția este semnată de Edmond Niculușcă și Alberto Groșescu. Cei doi admit că mesajul transmis în cel mai recent material video a fost greșit.

Vă mulțumim tuturor celor care, în ultimele ore, ne-ați semnalat derapajul. V-am citit, v-am auzit și înțelegem, cu întârziere, că aveți dreptate. Ne cerem scuze celor pe care i-am jignit. În mod special, regretăm că nu am onorat două valori importante: buna vecinătate, bunul gust.
Comunicarea Mița Biciclista a urmărit constant și o componentă de informare despre ce înțelegem noi prin preparate și servire de calitate înaltă. Modul în care am transpus-o în cel mai recent material video este greșit, iar reacțiile puternice sunt îndreptățite.
Vom reflecta la această lecție și la modul în care ne poziționăm public„, se arată în mesajul semnat de Edmond Niculușcă și Alberto Groșescu.

Videoclipul care a provocat scandalul

Reacția vine după ce un videoclip postat de Edmond Niculușcă a devenit viral și a provocat numeroase critici. Niculușcă este cofondator și administrator al localului La Mița Biciclista.

Clipul a fost filmat în fața patiseriei Nea Mihai din Piața Amzei. Aceasta se află la aproximativ 150 de metri de La Mița Biciclista. În înregistrare, Niculușcă vorbește despre oamenii care consideră că „cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai”. El îi prezintă drept o „specie” și face o comparație între margarină și unt. Videoclipul conține și afirmația potrivit căreia acești clienți ar fi gustat numai „margarină și spărtură de brânză”. Ulterior, Niculușcă susține că „până nu guști untul, margarina rămâne adevărul absolut”.

- articolul continuă mai jos -

Clipul face parte din episodul al șaselea al seriei „Istoria Gastronomiei”. Episodul este intitulat „Galeria mâncătorilor” și prezintă mai multe tipologii de consumatori.

Acuzații de snobism și elitism

Referirea directă la patiseria din Amzei și comparația dintre unt și margarină au provocat numeroase reacții negative.

Mai mulți utilizatori au acuzat localul La Mița Biciclista de snobism și elitism. Alții au criticat folosirea unei afaceri din vecinătate pentru promovarea propriilor produse. Cuvintele „specie” și „margarină” au devenit rapid subiectul mai multor meme-uri. Într-una dintre imaginile distribuite online apare mesajul „Bună dimineața, specia mea de oameni!”.

În primele 16 ore, postarea a adunat peste 1.300 de comentarii pe Instagram și peste 300 pe Facebook. Comentariile de pe Instagram au fost oprite ulterior. La momentul publicării articolului inițial, G4Food solicitase un punct de vedere din partea lui Edmond Niculușcă. Publicația nu primise încă un răspuns.

Reprezentanții La Mița Biciclista recunosc acum că reacțiile au fost îndreptățite. Ei promit să analizeze modul în care localul se va poziționa public în viitor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
30 aug.
8 trucuri de grădinărit populare care pot face mai mult rău decât bine plantelor / Expert: „Dacă este folosit în exces, zațul de cafea poate scădea pH-ul solului”
8 trucuri de grădinărit populare care pot face mai mult rău decât bine plantelor / Expert: „Dacă este folosit în exces, zațul de cafea poate scădea pH-ul solului”
Articole / Reportaje
29 aug.
Capcana „Shrinkflation”. Produsele devin din ce în ce mai mici, dar prețul e același. Ghidul ANPC pentru a nu fi păcălit la cumpărături
Capcana „Shrinkflation”. Produsele devin din ce în ce mai mici, dar prețul e același. Ghidul ANPC pentru a nu fi păcălit la cumpărături
Articole / Reportaje
28 aug.
Peste 800 de milioane de lei pentru masa elevilor. Guvernul a aprobat bugetul Programului pentru Școli în anul școlar 2026-2027
Peste 800 de milioane de lei pentru masa elevilor. Guvernul a aprobat bugetul Programului pentru Școli în anul școlar 2026-2027
Articole / Reportaje
28 aug.
Oameni de știință, evacuați de pe Insula Macquarie de teama impactului psihologic provocat de gripa aviară. Nu asupra oamenilor, ci a elefanților de mare de pe insulă
Oameni de știință, evacuați de pe Insula Macquarie de teama impactului psihologic provocat de gripa aviară. Nu asupra oamenilor, ci a elefanților de mare de pe insulă
Articole / Reportaje
28 aug.
Pericolul de pe plajă. „Bucătăriile” mizere unde vânzătorii ambulanți pregătesc porumb fiert și produse de patiserie. Sute de kilograme de mâncare au fost confiscate
Pericolul de pe plajă. „Bucătăriile” mizere unde vânzătorii ambulanți pregătesc porumb fiert și produse de patiserie. Sute de kilograme de mâncare au fost confiscate

Cele mai noi articole

Ce se întâmplă cu glicemia atunci când sari peste micul dejun. Efectele pot apărea mai târziu în aceeași zi, conform specialiștilor
Ce se întâmplă cu glicemia atunci când sari peste micul dejun. Efectele pot apărea mai târziu în aceeași zi, conform specialiștilor
Totul despre tirzepatidă, substanța activă din injecția-fenomen pentru slăbit / Diabetologul Sorina Ispas avertizează că poate reduce eficiența pilulelor contraceptive, iar asociată cu alcool poate accentua greața
Totul despre tirzepatidă, substanța activă din injecția-fenomen pentru slăbit / Diabetologul Sorina Ispas avertizează că poate reduce eficiența pilulelor contraceptive, iar asociată cu alcool poate accentua greața
Seceta și canicula afectează culturile agricole din Europa. România, printre țările lovite de lipsa ploilor
Seceta și canicula afectează culturile agricole din Europa. România, printre țările lovite de lipsa ploilor
Cine și cum poate folosi medicamentele de slăbit? Interviu cu Mihaela Ciorba, medic și proprietară a unei clinici de tratamente estetice: Obiectivul nu este o anumită cifră pe cântar, ci ca pacientul să fie mai sănătos și să își mențină rezultatul pe termen lung
Cine și cum poate folosi medicamentele de slăbit? Interviu cu Mihaela Ciorba, medic și proprietară a unei clinici de tratamente estetice: Obiectivul nu este o anumită cifră pe cântar, ci ca pacientul să fie mai sănătos și să își mențină rezultatul pe termen lung
Cea mai eficientă dietă este cea pe care o poți ține toată viața. Dieta keto concurează dieta mediteraneeană, dar „este o tortură” pe termen lung
Cea mai eficientă dietă este cea pe care o poți ține toată viața. Dieta keto concurează dieta mediteraneeană, dar „este o tortură” pe termen lung