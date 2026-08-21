Restaurantul La Mița Biciclista reacționează la derapajul care a stârnit un val de critici online. Reprezentanții localului își cer scuze persoanelor jignite. Reacția este semnată de Edmond Niculușcă și Alberto Groșescu. Cei doi admit că mesajul transmis în cel mai recent material video a fost greșit.

„Vă mulțumim tuturor celor care, în ultimele ore, ne-ați semnalat derapajul. V-am citit, v-am auzit și înțelegem, cu întârziere, că aveți dreptate. Ne cerem scuze celor pe care i-am jignit. În mod special, regretăm că nu am onorat două valori importante: buna vecinătate, bunul gust.

Comunicarea Mița Biciclista a urmărit constant și o componentă de informare despre ce înțelegem noi prin preparate și servire de calitate înaltă. Modul în care am transpus-o în cel mai recent material video este greșit, iar reacțiile puternice sunt îndreptățite.

Vom reflecta la această lecție și la modul în care ne poziționăm public„, se arată în mesajul semnat de Edmond Niculușcă și Alberto Groșescu.

Videoclipul care a provocat scandalul

Reacția vine după ce un videoclip postat de Edmond Niculușcă a devenit viral și a provocat numeroase critici. Niculușcă este cofondator și administrator al localului La Mița Biciclista.

Clipul a fost filmat în fața patiseriei Nea Mihai din Piața Amzei. Aceasta se află la aproximativ 150 de metri de La Mița Biciclista. În înregistrare, Niculușcă vorbește despre oamenii care consideră că „cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai”. El îi prezintă drept o „specie” și face o comparație între margarină și unt. Videoclipul conține și afirmația potrivit căreia acești clienți ar fi gustat numai „margarină și spărtură de brânză”. Ulterior, Niculușcă susține că „până nu guști untul, margarina rămâne adevărul absolut”.

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Clipul face parte din episodul al șaselea al seriei „Istoria Gastronomiei”. Episodul este intitulat „Galeria mâncătorilor” și prezintă mai multe tipologii de consumatori.

Acuzații de snobism și elitism

Referirea directă la patiseria din Amzei și comparația dintre unt și margarină au provocat numeroase reacții negative.

Mai mulți utilizatori au acuzat localul La Mița Biciclista de snobism și elitism. Alții au criticat folosirea unei afaceri din vecinătate pentru promovarea propriilor produse. Cuvintele „specie” și „margarină” au devenit rapid subiectul mai multor meme-uri. Într-una dintre imaginile distribuite online apare mesajul „Bună dimineața, specia mea de oameni!”.

În primele 16 ore, postarea a adunat peste 1.300 de comentarii pe Instagram și peste 300 pe Facebook. Comentariile de pe Instagram au fost oprite ulterior. La momentul publicării articolului inițial, G4Food solicitase un punct de vedere din partea lui Edmond Niculușcă. Publicația nu primise încă un răspuns.

Reprezentanții La Mița Biciclista recunosc acum că reacțiile au fost îndreptățite. Ei promit să analizeze modul în care localul se va poziționa public în viitor.