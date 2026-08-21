Expoziţie de struguri de masă la USAMV Cluj-Napoca. Vizitatorii pot descoperi zeci de soiuri şi participa la degustări

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca organizează, pe 4 septembrie 2026, cea de-a doua ediţie a Expoziţiei de soiuri de struguri de masă din propria colecţie. Evenimentul va avea loc între orele 11:00 şi 17:00, pe platoul central din campusul universităţii, iar intrarea va fi gratuită, potrivit Agerpres.

La expoziţie au fost invitaţi şi cultivatori din Transilvania, inclusiv absolvenţi ai Facultăţii de Horticultură şi Afaceri în Dezvoltare Rurală.

Vizitatorii vor putea descoperi soiuri de struguri de masă şi pentru vin din Colecţia didactică a Disciplinei de Viticultură, dar şi soiuri prezentate de cultivatorii invitaţi. Participanţii sunt încurajaţi să adreseze întrebări specialiştilor şi să participe la degustările organizate în cadrul evenimentului.

„Expoziţia organizată de facultatea noastră are scopul de a prezenta publicului larg şi pasionaţilor de viticultură roadele plantaţiei din campusul nostru, în mijlocul oraşului, unde studenţii de la trei specializări – Horticultură; Peisagistică; Ingineria şi Managementul Afacerilor Agricole – îşi desfăşoară activitatea. Invităm publicul să cunoască strugurii în diferite forme, mărimi, culori şi arome. Soiurile prezentate sunt în diferite stadii de coacere, astfel că nu vor putea fi toate degustate, însă vom face prezentările detaliate şi vom împărtăşi cu drag cunoştinţele noastre”, a declarat şef lucr. dr. Anamaria Călugăr, organizatorul expoziţiei.

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Zeci de soiuri de struguri, de la Cardinal şi Victoria la Cotton Candy

Printre soiurile care vor fi prezentate se numără Cardinal, Victoria, Paula, Augusta, Gelu, Muscat Perla de Csaba, Perla de Zala, Corinth, Arkadia, Preobrazhenie, Landysh, Cotton Candy, Gold Finger, Talisman, Prezentabil, Veles, Muscat Bleu, Zieger, Pamiati, Ucitelia, Early, Gourmet, Joy Seedless şi Heliodor Seedless.

De asemenea, vor fi expuse şi soiuri de struguri de masă obţinute la Staţiunea de Cercetare Horticolă a universităţii, în perioada în care aceasta purta numele de Staţiunea Palocsay, precum Napoca, Timpuriu de Cluj şi Someşan.

Publicul va avea ocazia să savureze şi soiuri de struguri de la Staţiunea Vinea Apoldia Maior, din care sunt produse, la Apoldu de Sus, în judeţul Sibiu, vinurile din colecţiile USAMV Cluj-Napoca.

Expoziţia este organizată în colaborare cu Societatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania şi Asociaţia Terra Gloria, sub egida Societăţii Horticultorilor din România şi a Proiectului EU GIFT.