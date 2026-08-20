Peste 6.000 de angajați sunt căutați în restaurantele din Italia, potrivit datelor prezentate de publicația QuiFinanza. Deficitul de personal s-a accentuat în această vară, când numărul turiștilor și consumul din localuri au crescut puternic. Printre cele mai căutate categorii se numără chelnerii, bucătarii, șefii de bucătărie, barmanii și responsabilii de sală. Angajatorii spun că găsesc cu dificultate candidați care au pregătirea și disponibilitatea necesare.

Industria restaurantelor din Italia are aproximativ 1,37 milioane de angajați. Femeile reprezintă 51% din personal, iar aproape 40% dintre lucrători au mai puțin de 30 de ani.

Bucătarii-șefi au cele mai mari salarii

Veniturile diferă în funcție de profesie, experiență și regiunea în care se află restaurantul. Bucătarii-șefi se află în fruntea clasamentului, cu un salariu mediu de aproximativ 2.250 de euro net pe lună.

Bucătarii care coordonează o anumită secție a bucătăriei pot câștiga în medie 1.998 de euro net lunar. Șefii de sală ajung la aproximativ 1.978 de euro.

Un chelner câștigă în medie 1.700 de euro pe lună. În Trentino-Alto Adige, regiune cu o activitate turistică intensă, media urcă la aproximativ 1.950 de euro.

- articolul continuă mai jos -

Personalul auxiliar din bucătărie primește în jur de 1.484 de euro net lunar, iar salariul mediu al unui barman este estimat la 1.467 de euro.

Acestea sunt valori medii, iar venitul concret poate varia în funcție de contract, program, experiență, localitate, bacșișuri și eventualele beneficii oferite de angajator.

Restaurantele se umplu, dar personalul este insuficient

Federația Italiană a Localurilor Publice (FIPE), afiliată Confcommercio, estimează că italienii cheltuie aproximativ 10,8 miliarde de euro pe mâncare și băuturi numai în luna august. Turiștii străini adaugă alte 1,6 miliarde de euro.

Încasările ridicate nu se reflectă însă uniform în salariile angajaților. Potrivit platformei de recrutare Restworld, aproximativ 17% dintre lucrătorii din restaurante câștigă venituri situate sub pragul sărăciei.

Nivelul remunerației explică numai parțial lipsa candidaților. Programul prelungit, munca în weekend, caracterul sezonier al unor contracte și dificultatea găsirii unei locuințe accesibile în regiunile turistice contribuie, la rândul lor, la deficitul de personal.

În aceste condiții, salariile care depășesc 2.000 de euro sunt întâlnite mai ales în cazul funcțiilor cu responsabilitate și al profesioniștilor cu experiență. Posturile de început rămân considerabil mai slab plătite, tocmai în categoriile în care restaurantele au nevoie de cei mai mulți angajați.