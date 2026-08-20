Cuptorul cu microunde poate consuma electricitate chiar și atunci când nu încălzește mâncarea. Afișajul, ceasul și circuitele electronice rămân alimentate permanent, însă consumul diferă considerabil în funcție de vechimea aparatului. Fenomenul este cunoscut drept „consum fantomă” și apare la aparatele lăsate în priză, în modul de așteptare. Energia este folosită pentru menținerea afișajului, memorarea setărilor sau activarea rapidă a aparatului.

Unele cuptoare cu microunde mai vechi pot consuma între șase și zece wați în standby, potrivit informațiilor citate de publicația Blic. Alte modele folosesc aproximativ patru wați.

Un consum permanent de patru wați înseamnă aproximativ 35 kWh într-un an. La zece wați, consumul anual poate ajunge la aproape 88 kWh. Costul efectiv depinde de prețul plătit pentru energia electrică.

Aparatele noi consumă însă mult mai puțin

Valorile de trei sau patru wați nu mai sunt reprezentative pentru toate modelele moderne comercializate în Uniunea Europeană. Potrivit noilor norme europene de proiectare ecologică, aplicabile din 9 mai 2025, limita generală este de 0,5 wați în modul oprit sau standby și de 0,8 wați atunci când aparatul afișează informații. Cuptoarele cu microunde se numără printre produsele vizate de aceste reguli.

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La un consum continuu de 0,8 wați, aparatul folosește aproximativ 7 kWh pe an. La 0,5 wați, consumul scade la aproape 4,4 kWh. Prin urmare, scoaterea zilnică din priză a unui cuptor modern poate aduce o economie redusă. Diferența devine mai importantă în cazul aparatelor vechi și al numeroaselor dispozitive lăsate simultan în standby.

Comisia Europeană estimează că noile cerințe pentru consumul în modul de așteptare ar putea economisi, la nivelul UE, aproximativ 4 TWh de energie anual până în 2030. Regulile Comisiei Europene privind consumul în standby.

Problema este consumul cumulat din locuință

Un singur aparat modern nu va majora spectaculos factura. Într-o locuință pot exista însă televizoare, console, imprimante, cuptoare, espressoare, încărcătoare și alte echipamente care continuă să folosească electricitate atunci când nu sunt utilizate.

Consumul cumulat poate deveni relevant pe parcursul unui an, în special dacă în casă există multe aparate vechi. Valoarea reală poate fi verificată cu un contor de priză capabil să măsoare consumuri mici.

Aparatele folosite rar pot fi scoase din priză. Mai multe dispozitive cu putere redusă pot fi conectate la un prelungitor cu întrerupător sau la o priză inteligentă. Pentru cuptorul cu microunde trebuie însă folosit doar un echipament electric împământat și dimensionat pentru puterea mare absorbită în timpul funcționării. Recomandările producătorului privind alimentarea trebuie respectate.