Grindina a provocat daune majore în agricultură, afectând direct culturile de struguri, citrice și kaki, aflate deja într-un stadiu avansat de dezvoltare, scrie La Razon.

Organizația agricolă La Unió Llauradora evaluează la peste 10 milioane de euro pagubele directe produse în agricultură de furtunile violente înregistrate între 10 și 15 august 2026. Suprafața agricolă afectată depășește deja 10.000 de hectare, fiind concentrate în special în regiunile Utiel-Requena și Vall d’Albaida din provincia Valencia, precum și în Alto Palancia din provincia Castellón.

Primele estimări detaliate indică pierderi exacte de 10.107.837,72 euro pe o suprafață de 10.058,90 hectare, datele fiind provizorii până la evaluarea completă a exploatațiilor.

Podgoriile, cele mai afectate

Regiunea Utiel-Requena înregistrează cea mai mare suprafață distrusă, cu 7.389 de hectare și pierderi directe de peste 5 milioane de euro. Cele mai afectate localități sunt San Antonio de Requena, Utiel și Sinarcas.

Vița-de-vie: A suferit cea mai mare lovitură economică, cu pagube de aproximativ 3,94 milioane de euro pe o suprafață de 4.100 de hectare.

Migdalii: Peste 2.300 de hectare au fost afectate, pierderile depășind 555.000 de euro.

Măslinii: Pagube de 470.000 de euro pe o suprafață de 711 hectare.

Cerealele: În Sinarcas, furtuna a distrus 257 de hectare de cereale ce nu apucaseră să fie recoltate din cauza restricțiilor anti-incendiu, pagubele fiind de 91.000 de euro.

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Distrugeri masive la culturile de kaki și citrice

În regiunea Vall d’Albaida, furtunile cu grindină au afectat peste 2.100 de hectare, generând pagube de 3,59 milioane de euro:

Cultura de kaki: Este cea mai afectată, cu pierderi de 2,11 milioane de euro pe 397 de hectare.

Citricele: Au înregistrat pagube de aproape 960.000 de euro pe 728 de hectare.

Livezile de măslini: Pagube de peste 520.000 de euro pe 1.051 de hectare.

În provincia Castellón, în regiunea Alto Palancia (localitățile Bejís și Torás), s-au raportat pierderi directe de 1,45 milioane de euro pe 493 de hectare de măslini și migdali.

Grindina a lovit în cel mai prost moment al anului

Producătorii explică faptul că grindina căzută în această perioadă din august provoacă daune iremediabile, deoarece fructele sunt deja formate și aproape de coacere. Impactul fizic al bucăților de gheață fie doboară fructele de pe ramuri, fie le produce răni severe care le fac imposibil de valorificat comercial.

La Unió atrage atenția că aceste cifre acoperă doar pierderile de producție. Ele nu includ daunele aduse infrastructurii agricole, distrugerea pomilor sau efectele negative asupra recoltelor din anii viitori.

Organizația solicită Departamentului de Agricultură din Valencia o evaluare urgentă la fața locului și deblocarea unor ajutoare financiare și fiscale pentru fermierii afectați. De asemenea, se cere evaluatorilor de la societățile de asigurare (Agroseguro) să accelereze inspecțiile pentru ca despăgubirile să fie plătite cât mai repede.