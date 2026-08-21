Conducerea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Brăila va fi demisă după apariția unui focar de variolă ovină și caprină. Decizia a fost anunțată de Alexandru Bociu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Acesta a invocat „incompetența” conducerii locale și a anunțat rezilierea contractului concesionarului.

Focarul a fost confirmat în localitatea Măxineni, la aproximativ 1.600 de ovine. Animalele au păscut pe aceeași pășune și au consumat apă din același lac cu aproximativ 30.000 de ovine. În timpul controlului, 50 de specialiști au verificat 25 de stâne și aproximativ 12.000 de animale. Șeful ANSVSA a declarat că aproape o treime dintre ovinele inspectate nu aveau elemente de identificare. Citește toate detaliile pe G4Media