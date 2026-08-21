Conducerea DSVSA Brăila, demisă după focarul de variolă ovină și caprină

21 aug. 2026, Agribusiness
Conducerea DSVSA Brăila, demisă după focarul de variolă ovină și caprină
FOTO: Magnific
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Conducerea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Brăila va fi demisă după apariția unui focar de variolă ovină și caprină. Decizia a fost anunțată de Alexandru Bociu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Acesta a invocat „incompetența” conducerii locale și a anunțat rezilierea contractului concesionarului.

Focarul a fost confirmat în localitatea Măxineni, la aproximativ 1.600 de ovine. Animalele au păscut pe aceeași pășune și au consumat apă din același lac cu aproximativ 30.000 de ovine. În timpul controlului, 50 de specialiști au verificat 25 de stâne și aproximativ 12.000 de animale. Șeful ANSVSA a declarat că aproape o treime dintre ovinele inspectate nu aveau elemente de identificare. Citește toate detaliile pe G4Media

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Agribusiness
03 sept.
Țările Mercosur nu au ajuns la un acord privind împărțirea cotelor de export către UE / „Nu există încă unanimitate”
Țările Mercosur nu au ajuns la un acord privind împărțirea cotelor de export către UE / „Nu există încă unanimitate”
Agribusiness
03 sept.
Virusuri pentru a combate bacteriilor, roboți pentru agricultură și senzori inteligenți care detectează alimentele alterate. Inovațiile tehnologice care transformă agricultura și industria alimentară
Virusuri pentru a combate bacteriilor, roboți pentru agricultură și senzori inteligenți care detectează alimentele alterate. Inovațiile tehnologice care transformă agricultura și industria alimentară
Agribusiness
02 sept.
A început recoltarea cartofilor în Harghita. Producția e bună, dar fermierii sunt nemulțumiți de prețul mic la poarta fermei
A început recoltarea cartofilor în Harghita. Producția e bună, dar fermierii sunt nemulțumiți de prețul mic la poarta fermei
Agribusiness
01 sept.
Controale ale DSVSA la fermele de ovine și caprine din Vaslui împotriva variolei și pestei rumegătoarelor mici
Controale ale DSVSA la fermele de ovine și caprine din Vaslui împotriva variolei și pestei rumegătoarelor mici
Agribusiness
01 sept.
Motorina, mai ieftină, începând de azi, la pompă / Acciza a fost redusă la 25% / Până când se aplică măsura
Motorina, mai ieftină, începând de azi, la pompă / Acciza a fost redusă la 25% / Până când se aplică măsura