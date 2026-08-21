A început numărătoarea inversă până la prima zi de școală. Pentru mulți părinți, asta înseamnă două liste esențiale: una cu rechizite și alta, poate chiar mai importantă, cu gustări sănătoase pentru pachețelul de școală.

Energia copiilor, într-o zi plină de ore, teme și activități extrașcolare, depinde în mare parte de ce le punem dimineața în ghiozdan. De aceea, am pus cap la cap câteva idei simple, gustoase și ușor de pregătit. Am pornit de la sfaturile nutriționiștilor și de la oferta de sezon Carrefour.

De ce contează alimentația echilibrată la începutul anului școlar

Revenirea la rutina de școală înseamnă, de multe ori, și un ritm alimentar mai dezorganizat. Mesele sunt luate în fugă, gustările sunt procesate, iar fructele și legumele proaspete sunt prea puține. Nutriționiștii recomandă metoda 5-4-3-2-1 pentru o zi alimentară echilibrată. Aceasta înseamnă 5 porții de legume, 4 de fructe, 3 surse de proteine, 2 de cereale integrale și o grăsime sănătoasă. Dar nu trebuie bifate toate într-un singur pachețel. Principiul este simplu și poate fi aplicat treptat: variație, prospețime și cât mai puțini aditivi.

Vestea bună este că, în plin sezon, o parte importantă din fructele și legumele de la raftul Carrefour provin direct din producția locală. Este vorba despre struguri, pepeni, roșii, ardei kapia, ceapă, morcovi, vinete sau verdețuri proaspete. Acestea sunt cultivate de peste 2.000 de fermieri și producători români, parteneri Carrefour. Colaborarea are loc prin programe precum Grădina Noastră, Deschidem Vinul Românesc, Poftim Brânza Românească, Creștem România BIO și De aici, de aproape.

Gustări rapide pentru dimineață

Micul dejun luat pe fugă nu trebuie să fie dezechilibrat. Câteva combinații simple, potrivite și pentru cei mai mofturoși copii:

– Fulgi de ovăz cu banană – un mix rapid de energie și fibre. Este ideal înainte de prima oră. Fulgii de ovăz Carrefour Original au acum 20% reducere, de la 5,59 lei la 4,45 lei.

– „Cheesecake” de iaurt – un desert improvizat din iaurt BIO, fructe de sezon și puțină granola. Este gata în câteva minute și mult mai sănătos decât variantele din comerț. Cu reducerea de 40% la al doilea articol, prețul ajunge la 2,44 lei/bucată.

– Biscuiți simpli tip petit beurre, pentru zilele în care timpul este foarte scurt. Pot fi puși alături de un fruct proaspăt. Biscuiții Carrefour Classic, 400 g, au 20% reducere, de la 14,99 lei la 11,99 lei.

Ce punem în cutia de prânz pentru pauza mare

Pentru pachețelul propriu-zis, echilibrul dintre proteine, fibre și hidratare face diferența la ora 12. Atunci, energia copiilor scade vizibil.

– Proteină de calitate: cașcaval afumat feliat din gama Drag de România, redus cu 20%, la 7,29 lei. O altă variantă este salamul Victoria feliat, tot din gama Drag de România. Acesta are o reducere de 40% la al doilea articol. Sunt rețete apropiate de gustul tradițional, fără artificii. Sunt perfecte pentru un sandviș simplu, cu pâine integrală și legume proaspete.

– Piure de fructe în recipient individual – o alternativă practică la desertul dulce, fără zahăr adăugat. Piureul de mere Carrefour Classic are acum 10% reducere, la 5,39 lei.

– Fructe și legume tăiate bucăți: struguri, roșii cherry sau prunișoare și bastonașe de ardei kapia. Sunt ușor de mâncat direct din cutie, fără tacâmuri.

Fructe și legume de sezon, direct de la producători români

Sezonul de vară-toamnă este, oricum, cel mai generos pentru gustări naturale. Printre produsele 100% din producție locală, disponibile acum la raft, se numără:

– struguri roze românești – 10,99 lei/kg

– pepene verde Filiera Calității Carrefour – 1,49 lei/kg

– ceapă galbenă românească – redusă cu 24%, la 1,89 lei/kg

– roșii prunișoare românești – reduse cu 20%, la 4,79 lei/kg

– ardei kapia roșu – redus cu 21%, la 7,49 lei/kg

Toate pot fi transformate în gustări-minut. Poate fi vorba despre o mână de struguri spălați, felii de pepene într-un recipient etanș sau roșii cherry într-o cutiuță. Este o variantă mult mai sățioasă și mai puțin procesată decât orice snack ambalat.

Accesoriile care ușurează dimineața

Dincolo de conținut, o cutie de prânz bine aleasă și o sticlă de apă potrivită fac diferența în graba de dimineață. La raft găsești acum cutii de prânz simple sau compartimentate, iar unele au personajele preferate ale celor mici. Sunt disponibile și sticle de apă cu pai încorporat sau variante termice, ideale pentru zilele toride de septembrie.

Cum economisești la cumpărăturile de back to school

Pentru părinții care vor să bifeze toată lista fără să depășească bugetul, merită verificat Catalogul dedicat Back to School Carrefour. Acesta este disponibil în perioada 12 august – 15 septembrie și include ofertele la produsele de mai sus. În plus, prin programul de loialitate Act for Good, din aplicația Carrefour, pot fi activate reduceri suplimentare direct din telefon. Acest lucru se poate face înainte de a ajunge la casă.

Este nevoie de puțină planificare din weekend, de o listă de cumpărături și de câteva porții pregătite din timp. Cu un ochi pe ofertele de sezon, pachețelul de școală poate fi, în fiecare dimineață, sănătos, variat și gata în câteva minute.