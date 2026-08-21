Portul care a dat numele cafelei „mocha”, atacat aproape zilnic. Rebelii Houthi amenință una dintre cele mai importante rute petroliere din lume

Orașul-port Mocha din Yemen, cândva unul dintre marile centre mondiale ale comerțului cu cafea, a devenit unul dintre cele mai fierbinți puncte ale conflictului din Orientul Mijlociu. Rebelii Houthi, susținuți de Iran, atacă zona cu rachete și drone și încearcă să avanseze spre strâmtoarea strategică Bab el-Mandeb. O eventuală blocare a acesteia ar putea provoca noi perturbări pe piața mondială a petrolului, într-un moment în care și traficul prin Strâmtoarea Hormuz este puternic afectat, transmite MEDIAFAX.

Epave de nave, ambarcațiuni de pescuit arse și infrastructură distrusă au schimbat în ultimele săptămâni imaginea orașului Mocha de pe coasta Mării Roșii. Portul istoric, controlat în prezent de forțe afiliate guvernului yemenit susținut de Arabia Saudită, a ajuns în prima linie a unei noi ofensive Houthi, relatează Financial Times.

Rebelii au lansat aproape zilnic atacuri cu rachete și drone asupra zonei în ultimele două săptămâni. Pe 15 august, conducerea portului a anunțat suspendarea tuturor operațiunilor comerciale și maritime, după ce instalațiile fuseseră lovite de peste 25 de rachete. Șapte persoane au murit, iar pagubele au fost estimate la aproximativ 16 milioane de dolari.

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Într-unul dintre cele mai ample atacuri, pe 9 august, șapte persoane – patru militari și trei civili – au fost ucise, iar alte 30 au fost rănite. Forțele guvernamentale yemenite au susținut că au doborât 11 drone, în timp ce rebelii Houthi au afirmat că țintele lor erau trupele saudite și depozitele de armament din zonă.

De ce este atât de important portul Mocha

Mocha este astăzi un oraș relativ mic, cunoscut mai ales pentru pescuit și pentru importurile de animale din Cornul Africii. În urmă cu câteva secole însă, era unul dintre cele mai importante porturi comerciale de la Marea Roșie și un centru esențial al comerțului cu boabe Arabica cultivate în munții Yemenului. Numele său a rămas până astăzi asociat cafelei „mocha”.

Importanța actuală a orașului este însă în primul rând militară și geografică.

Mocha găzduiește forțe anti-Houthi care controlează o parte din coasta sudică a Yemenului la Marea Roșie. Dacă rebelii ar cuceri orașul și ar continua înaintarea spre sud, ar putea ajunge mai aproape de Bab el-Mandeb, una dintre cele mai importante strâmtori maritime din lume.

Bab el-Mandeb face legătura dintre Marea Roșie, Golful Aden și Oceanul Indian și reprezintă una dintre porțile traseului maritim către Canalul Suez.

Pericol pentru exporturile de petrol ale Arabiei Saudite

Importanța Bab el-Mandeb a crescut și mai mult pe fondul problemelor din Strâmtoarea Hormuz. Traficul prin Hormuz, pe unde trecea anterior aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate transportate la nivel mondial, s-a redus drastic în ultimele săptămâni.

Arabia Saudită are astfel nevoie de ruta prin Marea Roșie pentru o parte a exporturilor sale de energie. O blocare a Bab el-Mandeb de către Houthi ar elimina sau ar face mult mai riscantă această alternativă.

Rebelii au anunțat încă din iulie o blocadă navală împotriva transporturilor saudite și au atacat petroliere și infrastructură energetică. Potrivit ACLED, între 13 iulie și 14 august au avut loc 16 atacuri împotriva unor obiective saudite, inclusiv șapte instalații petroliere și șase petroliere.

Escaladarea continuă. Rebelii Houthi au susținut joi, 20 august, că au atacat cu drone un obiectiv din aeroportul Najran și o instalație Aramco din Arabia Saudită. Autoritățile saudite nu confirmaseră atacurile la momentul relatării Reuters.

Arabia Saudită riscă să fie atrasă din nou într-un război în Yemen

Situația pune Riadul într-o poziție dificilă. Arabia Saudită încearcă de mai mulți ani să se retragă din conflictul yemenit, după intervenția militară începută în 2015 împotriva rebelilor Houthi.

Armistițiul negociat în 2022 a redus puternic intensitatea luptelor, însă actuala escaladare amenință să redeschidă conflictul.

ACLED apreciază că recentele confruntări dintre Houthi și forțele guvernamentale sunt cele mai intense din ultimii ani. Rebelii au atacat simultan și fronturi din Marib și Hadramawt, regiuni importante inclusiv pentru resursele petroliere ale Yemenului.

ONU a avertizat, la rândul său, că Yemenul se confruntă cu cel mai mare risc de revenire la un conflict de amploare de la armistițiul din 2022. Intensificarea luptelor în Mocha, Marib și Hadramawt se suprapune peste atacurile asupra transportului maritim din Marea Roșie și peste criza regională din jurul Strâmtorii Hormuz.

O nouă miză pentru prețul petrolului

Financial Times notează că pentru Arabia Saudită există două variante, ambele costisitoare: acceptarea unor concesii cerute de Houthi pentru a obține un nou acord sau sprijinirea unei ofensive a forțelor yemenite aliate pentru a-i obliga pe rebeli să negocieze de pe o poziție mai slabă.

Houthi cer, printre altele, plata salariilor în teritoriile pe care le controlează, acces la veniturile petroliere yemenite și relaxarea restricțiilor asupra aeroporturilor și porturilor din nordul Yemenului.

Pentru piețele internaționale, miza depășește însă războiul civil din Yemen. Dacă tensiunile din jurul Bab el-Mandeb continuă să crească în paralel cu perturbarea traficului prin Hormuz, două dintre cele mai importante culoare maritime pentru transporturile mondiale de energie ar putea fi afectate simultan.

În acest scenariu, conflictul pentru un fost port al cafelei riscă să aibă consecințe la mii de kilometri distanță, inclusiv asupra rutelor comerciale, costurilor de transport și prețului petrolului.