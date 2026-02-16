Curtea de Apel Cluj a respins cererea de suspendare a autorizațiilor temporare emise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru utilizarea tratamentului semințelor cu produse pe bază de neonicotinoide. Decizia, pronunțată în 12 februarie 2026, a admis excepția lipsei de interes a reclamantelor și a respins solicitarea de blocare a aplicării actelor administrative.

Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (APPR), parte intervenientă în dosar, a transmis că ia act de hotărârea instanței și consideră că aceasta confirmă legalitatea mecanismului de autorizare temporară prevăzut de legislația europeană și națională. Potrivit organizației, instanța a stabilit că suspendarea unui act administrativ aflat în executare nu poate fi dispusă în lipsa unei vătămări juridice concrete, actuale și individualizate, arată un comunicat de presă al APPR.

Astfel, în urma acestei soluții a instanței, autorizațiile emise de MADR își păstrează aplicabilitatea. Pentru fermieri, efectul este echivalent cu menținerea funcțională a campaniei agricole. În cazuș în care ar fi fost suspendate, spun ei, s-ar fi produs un blocaj tehnic imediat la nivelul culturilor vizate. Forumul APPR susține că tratamentul la sămânță este esențial pentru protecția culturilor la răsărire și pentru evitarea pierderilor de producție.

Standard clar pentru litigiile viitoare

Organizația arată că hotărârea are și un impact sistemic. Instanța ar fi stabilit un standard clar pentru litigiile viitoare privind produsele de protecție a plantelor. Suspendarea unui act administrativ nu poate fi obținută pe baza unui interes public generic, ci doar în prezența unei afectări directe și demonstrabile. În opinia Forumului APPR, acest principiu consolidează securitatea juridică a autorităților emitente și a beneficiarilor legali ai autorizațiilor.

Reprezentanții Forumului subliniază că implicarea în dosar face parte dintr-un demers mai amplu, început în 2013. Organizația afirmă că a contribuit la fundamentarea cadrului de utilizare a tratamentului semințelor prin colectarea și analizarea datelor din ferme comerciale, colaborări cu institute de cercetare agricolă și participarea la grupuri de lucru naționale și europene. De asemenea, a formulat propuneri administrative și legislative și a susținut mecanismul de autorizare temporară în baza principiului necesității agronomice.

Potrivit poziției oficiale, aceste demersuri au urmărit menținerea capacității fermierilor de a produce hrană în condiții de predictibilitate economică și siguranță fitosanitară, în acord cu cadrul legal european.

Forumul APPR consideră că decizia Curții de Apel Cluj reafirmă un principiu fundamental al statului de drept, potrivit căruia actele administrative pot fi suspendate doar în condițiile existenței unui interes juridic concret și demonstrabil. Organizația își exprimă disponibilitatea pentru dialog instituțional și pentru continuarea cercetărilor tehnice necesare identificării unor soluții viabile pe termen lung. Până la apariția unor alternative eficiente, Forumul susține că fermierii trebuie să poată utiliza instrumentele legale existente pentru protejarea culturilor și asigurarea producției agricole.