Actrițe celebre care propăvăduiau acceptarea corpului ca pe ceva natural și multideversitatea corpurilor feminine sau inventau diete celebre au recunoscut în final că, atunci când au slăbit pese 20 de kg, au făcut-o folosind Ozempic.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Acum doar trei ani, Ozempic era doar un alt medicament pentru diabetici. Până când vedetele au început să și-l injecteze pentru a slăbi. Atunci s-a declanșat haosul, iar stocurile au fost aproape de epuizare. Companiile farmaceutice au trebuit să își reajusteze întreaga producție și, totodată, să dezvolte noi mărci cu aceleași principii active: Wegovy, Mounjaro, Zepbound. Astăzi, acesta este fenomenul farmaceutic al secolului, o piață care va depăși 150 de miliarde de dolari până în 2030, scrie ABC.

Aceste medicamente imită un hormon intestinal, GLP-1, care este eliberat doar după masă și care durează câteva minute în corp, trimițând creierului semnalul „ești plin”. Versiunea de laborator este însă mult mai persistentă. Rezultatul? Creierul tău crede că tocmai ai mâncat, chiar dacă nu ai pus gura pe mâncare de ore întregi. Nu funcționează la fel pentru toți, dar când funcționează, rezultatele sunt spectaculoase, obținându-se efecte care înainte erau posibile doar prin micșorarea stomacului sau liposucție.

Evoluția tratamentelor de slăbit

Laboratoarele produc deja pastile care au același efect ca injecțiile. SUA au aprobat deja utilizarea lor. Versiunea orală elimină teama de ace și, în plus, este mai ieftină.

Până acum, modelul funcționa astfel: medicul prescrie medicamentul, se ajustează puțin doza și se vede cum răspunde pacientul. Însă centre precum Clinica Mayo din SUA încep să vorbească despre medicina de precizie aplicată obezității. Scopul este combinarea datelor genetice, a analizelor microbiomului intestinal, a istoricului metabolic și a stilului de viață pentru a anticipa ce tip de medicament, în ce doză și pentru cât timp va funcționa cel mai bine pentru fiecare persoană. Foarte curând, scenariul ar putea semăna cu oncologia actuală: înainte de a prescrie, se analizează „semnătura biologică” a pacientului și se alege dintr-o gamă largă de molecule și combinații.

Dispariția vedetelor din mișcarea body positive

Actrița Amy Schumer a fost mult timp imaginea mișcării body positive. Ea a împărtășit de-a lungul anilor dificultățile sale cu dietele, inclusiv cu Ozempic, care i-a provocat o reacție ce a îmbolnăvit-o. Acum susține că noile tratamente au fost eficiente, pozând recent fericită după ce a slăbit 23 de kilograme.

Noile pastile elimină teama de înțepătură

Dar dacă există ceva care îi reține pe mulți pacienți, acesta este acul săptămânal. Acest obstacol începe să dispară: FDA-ul american a aprobat în decembrie prima pastilă de Wegovy. O capsulă zilnică ce a demonstrat o pierdere în greutate de 16,6% în 64 de săptămâni, aproape identică cu injecția săptămânală. S-a lansat în SUA la un preț (149 dolari) semnificativ mai mic decât cel al injecțiilor, deși rămâne ridicat pentru mulți. Alte companii pregătesc deja propriile versiuni orale. Europa urmărește atent această mișcare. Versiunea orală este deja folosită pentru diabet în unele țări, iar saltul către tratamentul supraponderalității este doar o chestiune de timp.

Dezavantajele slăbirii rapide: pierderea masei musculare

Aceste tratamente au un dezavantaj important: când slăbești rapid cu ele, nu pierzi doar grăsime, ci și mușchi. Studiile indică o pierdere de masă musculară între 20% și 35% din greutatea pierdută. Problema este gravă mai ales pentru persoanele de peste 65 de ani, care pierd oricum mușchi în mod natural. Această pierdere suplimentară poate duce la fragilitate: căderi, fracturi, pierderea mobilității.

Industria farmaceutică caută deja soluții. Eli Lilly a achiziționat o companie care dezvoltă un medicament pentru păstrarea masei musculare. Între timp, se recomandă exerciții de forță și un consum ridicat de proteine (25-30 grame pe masă). Chiar și giganții alimentari precum Nestlé au simțit oportunitatea, anunțând game de produse bogate în proteine pentru cei care urmează aceste tratamente.

Riscurile asociate tratamentului

Vedeta acestei a doua generații este Mounjaro (sau Zepbound), bazat pe tirzepatidă. În teste, participanții au pierdut peste 20% din greutatea inițială. Cheia este că aceasta activează doi hormoni simultan (GLP-1 și GIP).

Totuși, cu cât efectul este mai puternic, cu atât riscurile sunt mai mari. Mounjaro poartă avertizarea „black box” de la FDA (cea mai severă) privind riscul de tumori tiroidiene observat la șobolani. Cele mai frecvente efecte secundare sunt digestive: greață, vărsături, diaree, pancreatită acută sau complicații ale vezicii biliare. Specialiștii insistă: nu sunt medicamente cosmetice, ci tratamente puternice care necesită rețetă medicală.

Cântărețul Robbie Williams și-a exprimat recent teama de a nu orbi din cauza Mounjaro, după ce a început să vadă încețoșat. Deși riscul este foarte mic, studiile au găsit o legătură cu un tip rar de neuropatie oculară (un „microinfarct” al nervului optic).

Microdozele și „ozempicul natural”

În timp ce industria avansează, mii de oameni experimentează pe cont propriu. Microdozarea Ozempic a devenit o modă virală: utilizatorii fragmentează dozele pentru a se injecta cu cantități mai mici, sperând să reducă efectele secundare și costurile. Endocrinologii avertizează că aceștia devin „cobai”, neexistând studii care să garanteze siguranța acestei practici. În paralel, a înflorit piața suplimentelor care promit „ozempic natural”, precum capsulele cu uleiuri de in sau cocos, care ar genera sațietate.

Al treilea val al medicamentelor de slăbit va genera arderea caloriilor în somn

Marea teamă a utilizatorilor este ce se întâmplă după oprirea tratamentului. Răspunsul este îngrijorător: greutatea revine. Efectul de recul este de două ori mai rapid decât în cazul dietelor clasice. Oprah Winfrey a confirmat acest lucru: după ce a oprit tratamentul, a pus la loc 10 kilograme și i-a revenit anxietatea alimentară („nu mai ieși din frigider”).

Actualele medicamente reduc pofta de mâncare, dar nu accelerează metabolismul. De aceea, a treia generație (precum retatrutida) vizează ambele efecte: să mănânci mai puțin, dar corpul tău să ardă mai multe calorii în repaus, stimulând „grăsimea brună”. Ideea este de a imita efectul exercițiului fizic intens în timp ce stai pe canapea.

Soluții încep să fie, chiar din ce în ce mai personalizate și eficiente. Dar nu ne putem opri să gândim că accesul rămâne inegal. Cei bogați vor avea versiuni personalizate, clasa medie va aștepta medicamentele generice, iar alții vor apela la soluții obscure. Deși este prematur să spunem că obezitatea a fost învinsă, este sigur că aceste medicamente vor pune capăt culturii dietelor eterne.