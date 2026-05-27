Fie că sunt cumpărate din piață, de la supermarket sau sunt etichetate ca fiind „bio”, cireșele pot avea pe coajă bacterii, spori de mucegai și o cantitate semnificativă de pesticide. Din cauza dimensiunii lor și a faptului că se consumă cu tot cu coajă, aceste fructe au nevoie de o igienizare mult mai riguroasă decât o simplă clătire de câteva secunde, anunță OK Diario.

Multe persoane subestimează importanța spălării corecte a cireșelor, considerând că un jet rapid de apă de la robinet este suficient. În realitate, această practică este ineficientă în eliminarea completă a substanțelor chimice folosite în agricultura intensivă.

Cireșele și topul „dirty dozen”, cele mai contaminate fructe

Cireșele se regăsesc frecvent pe lista neagră a alimentelor cu cel mai mare conținut de pesticide, cunoscută la nivel internațional sub numele de „Dirty Dozen”, un raport publicat anual al organizația Environmental Working Group.

Analizele de laborator arată că o singură mostră de cireșe aparent nevinovate poate conține până la cinci tipuri diferite de pesticide. Pe lângă substanțele utilizate în agricultură, pe suprafața lor se acumulează bacterii și ciuperci în timpul culegerii, transportului și depozitării. Din acest motiv, spălarea devine o etapă obligatorie pentru siguranța alimentară, regulă de la care nu sunt scutite nici măcar produsele ecologice.

Cele trei metode corecte pentru spălarea cireșelor

Pentru a curăța cireșele eficient, fără a le distruge textura fermă sau gustul, experții recomandă trei variante:

1. Spălarea cu oțet alb (cea mai eficientă metodă antimicrobiană)

Umpleți un bol mare cu apă rece.

Adăugați o cană de oțet alb pentru fiecare litru de apă.

Lăsați cireșele la înmuiat timp de 15 minute.

Clătiți-le bine sub jet de apă și zvântați-le cu un prosop curat de bumbac sau de hârtie.

Această soluție reduce drastic încărcătura de microbi și neutralizează o mare parte din pesticidele din coajă.

2. Spălarea cu bicarbonat de sodiu (ideală pentru reziduuri chimice)

Pregătiți un amestec dizolvând o jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu la fiecare cană de apă rece.

Scufundați cireșele și lăsați-le să acționeze timp de 15 minute.

Clătiți-le cu apă curată și uscați-le cu atenție.

Bicarbonatul acționează ca un agent de curățare blând, dar extrem de eficient împotriva compușilor chimici, fără a afecta fructul.

3. Spălarea clasică sub robinet

Puneți cireșele într-o strecurătoare.

Lăsați apa de la robinet să curgă peste ele timp de cel puțin un minut, frecându-le ușor cu mâna.

Uscați-le bine.

Deși este cea mai rapidă metodă, eficiența ei este mult mai scăzută în comparație cu spălarea în apă cu oțet sau bicarbonat.

Ghid practic pentru păstrarea și conservarea cireșelor

Pentru ca fructele să își păstreze prospețimea și să nu se strice rapid, este important să respectați câteva reguli de igienă și depozitare:

Folosiți doar apă rece: Apa caldă sau călduță poate distruge vitamina C din fructe și favorizează înmulțirea rapidă a bacteriilor.

Fără detergenți: Nu folosiți niciodată săpun sau detergenți de vase, chiar și diluați. Aceștia pot pătrunde prin coaja subțire a fructului și nu sunt destinați consumului uman.

Spălați-vă pe mâini înainte de a manipula fructele, pentru a nu transfera microbi de pe piele.

Sortați fructele: Aruncați imediat cireșele care prezintă urme de lovituri, crăpături adânci sau mucegai, pentru a preveni contaminarea celorlalte.

Depozitarea corectă: Păstrați cireșele la frigider, în recipiente ermetice din sticlă sau plastic, ori în pungi cu fermoar, ferite de umiditate directă.

Spre deosebire de alte fructe, cireșele NU trebuie spălate înainte de a fi puse la frigider.

Un ghid de igienă publicat de Universitatea din Colorado explică faptul că umiditatea rămasă accelerează procesul de alterare și favorizează apariția prematură a mucegaiului. Depozitați-le în stare uscată, exact așa cum le-ați cumpărat, și spălați-le prin una dintre metodele de mai sus doar înainte de a le mânca.