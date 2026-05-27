Cancerul de colon (sau colorectal) continuă să fie una dintre cele mai răspândite forme de cancer la nivel mondial. În ultimii ani, medicii au observat și un fenomen care îi preocupă: apariția tot mai frecventă a bolii la adulți tineri. În căutarea explicațiilor, cercetătorii analizează stilul de viață, mediul și obiceiurile alimentare.

O analiză prezentată recent de publicația Unilad Tech readuce în atenție o categorie de alimente discutată de mult timp în lumea medicală: carnea procesată. Specialiștii spun că produse precum cârnații, baconul, șunca procesată, mezelurile, salamul sau hot dog-urile apar frecvent în alimentația multor pacienți diagnosticați cu cancer de colon.

Carnea procesată și riscul pentru sănătate

Experții subliniază că nu înseamnă că un sandviș cu salam sau un mic dejun cu bacon provoacă automat cancer. Relația este mult mai complexă și ține de consumul repetat, pe termen lung, în combinație cu alți factori precum sedentarismul, excesul ponderal, fumatul sau consumul de alcool.

Organizația Mondială a Sănătății a clasificat carnea procesată în categoria substanțelor cancerigene pentru oameni, după ce cercetările au indicat o asociere cu riscul de cancer colorectal. Clasificarea nu măsoară cât de mare este riscul, ci cât de puternice sunt dovezile științifice existente.

- articolul continuă mai jos -

Cercetătorii spun că procesarea cărnii poate duce la formarea unor compuși chimici care, în timp, pot afecta celulele intestinale. Conservanții precum nitrații și nitriții sunt transformați în organism în substanțe care pot deteriora mucoasa intestinală. În plus, gătirea cărnii la temperaturi foarte ridicate poate produce compuși asociați cu inflamația și cu modificări celulare nedorite.

Unele cercetări citate de specialiști arată că persoanele care consumă aproximativ 75 de grame de carne procesată sau carne roșie zilnic ar putea avea un risc cu 32% mai mare de a dezvolta cancer colorectal. Această cantitate poate însemna aproximativ un cârnat mare sau câteva felii de mezel procesat.

Medicii avertizează însă asupra unei interpretări greșite. Cancerul colorectal nu apare din cauza unui singur produs alimentar. Riscul este influențat de întregul stil de viață. Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că o alimentație bogată în carne procesată și săracă în fructe și legume poate contribui la apariția bolii. Lipsa activității fizice și obezitatea sunt, de asemenea, factori importanți.

Ce recomandă specialiștii pentru reducerea riscului

Experții recomandă limitarea produselor procesate și creșterea consumului de fibre. Cerealele integrale, fructele, legumele, fasolea și leguminoasele sunt asociate cu un risc mai redus pentru cancerul colorectal. De asemenea, specialiștii mai subliniază că nu există un „superaliment” care să ofere protecție totală. Contează modelul alimentar pe termen lung și obiceiurile zilnice repetate ani la rând.

Cancerul colorectal reprezintă aproximativ 10% din toate cazurile de cancer la nivel mondial și rămâne una dintre principalele cauze de mortalitate prin cancer. Totuși, medicii spun că multe cazuri pot fi prevenite prin schimbări ale stilului de viață și prin depistare precoce.