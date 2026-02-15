Oamenii antici vânau și mâncau rechini acum 7.000 de ani, arată descoperirea unui sit funerar

Descoperirea demonstrează o „strategie de subzistență extrem de flexibilă și adaptativă”, spun cercetătorii, relatează Fox News.

Dieta comunităților umane neolitice

Studiul, publicat recent în revista Antiquity, se concentrează asupra unui mormânt din Wadi Nafūn, un sit arheologic din Oman care datează din mileniul al V-lea î.Hr.

Într-un comunicat de presă din ianuarie al Institutului Arheologic al Academiei Cehe de Științe din Praga, oficialii au declarat că mormântul megalitic oferă „cele mai detaliate dovezi de până acum privind dieta și mobilitatea comunităților neolitice din regiune”.

Arheologii lucrează la sit din 2020, confruntându-se cu un climat arid care a conservat foarte puține resturi organice. Din acest motiv, au colectat mostre de dinți și le-au analizat în Republica Cehă.

Carne de rechin în dietă

Antropologul Jiří Šneberger a spus că echipa a folosit analiza izotopilor stabili pentru a reconstrui dieta oamenilor antici, iar rezultatele sugerează consumul de carne de rechin, potrivit comunicatului.

„Pe baza rezultatelor preliminare ale analizei izotopilor stabili folosite pentru a reconstrui dieta, considerăm că populația studiată se baza pe carnea de rechin ca una dintre principalele surse de hrană și nutriție”, a spus el.

Studiul este primul de acest tip, a declarat Alžběta Danielisová, arheolog la ARUP și coordonatoarea expediției.

„Pentru prima dată am reușit să documentăm vânătoarea specializată a prădătorilor marini folosind date din științele naturii, direct prin analiza comunității îngropate la nivel local”, a spus Danielisová.

„Legătura acestei comunități funerare cu rechinii este extrem de interesantă și reprezintă o descoperire nouă, nu doar pentru Arabia preistorică, ci pentru toate culturile neolitice din regiunile aride.”