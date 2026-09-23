Transport ilegal de ovine interceptat de ANSVSA la Alba Iulia. 200 de animale au fost returnate și plasate în carantină

23 sept. 2026, Agribusiness
Transport ilegal de ovine interceptat de ANSVSA la Alba Iulia. 200 de animale au fost returnate și plasate în carantină
foto: ANSVSA
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Cuprins
  1. Neregulile constatate în trafic
  2. Animale returnate și carantinare strictă
  3. Risc epidemiologic și sancțiuni drastice

Polițiștii români au oprit în Alba Iulia un camion care transporta clandestin aproximativ 200 de ovine, dintre care 50 erau tineret ovin. La fața locului au intervenit inspectorii din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba pentru evaluarea situației și luarea măsurilor legale, notează Agerpress.

Neregulile constatate în trafic

Verificările au scos la iveală încălcări severe ale normelor sanitare veterinare și ale regulilor de trasabilitate:

  • Lipsa crotaliilor de identificare pentru cele 50 de capete de tineret ovin.

  • Absența certificatelor de sănătate necesare pentru atestarea stării efectivului de animale.

  • Lipsa formularului de mișcare, document obligatoriu pentru orice transport de animale.

Animale returnate și carantinare strictă

Ancheta a stabilit că animalele proveneau dintr-o exploatație din localitatea Zlatna. Autoritățile au dispus returnarea imediată a camionului la punctul de plecare.

Având în vedere că statusul de sănătate al ovinelor este necunoscut, întregul efectiv a fost izolat și plasat în condiții stricte de carantină. Echipa de inspectori ai DSVSA Alba, împreună cu reprezentanți ai Poliției, a demarat o anchetă extinsă și o inspecție tehnică la ferma de origine.

Risc epidemiologic și sancțiuni drastice

Conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a subliniat că transporturile ilegale de animale pun în pericol siguranța întregului sector zootehnic, putând genera focare grave de Pestă a Micilor Rumegătoare sau Variolă Ovină și Caprină. În acest context, controalele în trafic vor fi intensificate.

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Persoanele vinovate riscă amenzi contravenționale substanțiale, confiscarea vehiculului utilizat pentru transportul clandestin și pierderea dreptului la orice despăgubiri din partea statului în cazul în care va fi necesară eutanasierea animalelor fără trasabilitate.

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